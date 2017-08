JUSTIN BIEBER/ Il nuovo record del cantante nella classifica americana

Justin Bieber

Ottime notizie per Justin Bieber che, nonostante la brutta sorpresa per le sue foto senza veli pubblicate nel profilo hackerato di Selena Gomez, può sorridere per quanti riguarda i risultati della sua carriera. Gli ultimi dati relativi alla Billboard Hot 100, la più autorevole classifica musicale americana, lo riconfermano al top per la 16° settimana consecutiva: la versione remix di Despacito nella quale Bieber canta con Luis Fonsi e Daddy Yankee ottiene un vero record nella storia di questa chart, uguagliando la più lunga permanenza alla posizione numero 1 ottenuta nel 1995-1996 da Mariah Carey e Boyz II Men's con One Sweet Day. Ma le buone notizie per l'idolo delle teenagers di tutto il mondo non finiscono qui: anche la sua nuova hit Friends, nata dalla collaborazione con Bloodpop, ha esordito nel migliore dei modi raggiungendo fin dalla sua prima settimana la ventesima posizione (un dato sicuramente destinato a migliorare nel corso delle prossime settimane).

Le foto al party di MTV

Escludendo quanto accaduto nel profilo Instagram di Selena Gomez, e non dipendente dalla sua volontà, negli ultimi mesi Justin Bieber è riuscito a stare lontano dai guai. Il cantante ha confermato il suo desiderio di crescita, evidenziato dal costante legame con la religione e la Hillsong Church. Qualche ora fa, il cantante canadese ha espresso su Instagram il suo desiderio di migliorare se stesso ogni giorno di più, precisando tutte le qualità che vorrebbe raggiungere a partire dalla gentilezza, bontà e pace (clicca qui per leggere il dettaglio di quanto da lui dichiarato). E l'assenza di colpi di testa appare evidente anche dalle sue recenti apparizioni pubbliche: sempre gentile con i fan, il cantante appare sorridente sostenendo l'amico Rory Kramer, nel suo nuovo programma Dare To Live prodotto da Mtv. Clicca qui per vedere gli scatti nel quale appare al party di presentazione in compagnia dell'amico Kramer, evento pubblicizzato dalla pop star anche nel suo seguitissimo profilo Instagram.

