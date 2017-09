Lady Gaga/ Pronta a lasciare la musica? L'annuncio shock al Toronto Film Festival

lady gaga

Lady Gaga è pronta ad andare in ferie? L'annuncio shock arrivato al Toronto Film Festival non lascia dormire sonni tranquilli ai fan che proprio in queste settimane stanno seguendo la loro beniamina nel Joanne World Tour. Lady Gaga è in viaggio per il mondo dallo scorso 1 agosto sta quando è partita da Vancouver, in Canada, per portare in tutto il mondo il live del suo nuovo album, Joanne. I concerti continueranno anche nelle prossime settimane, in particolare, fino al prossimo 18 dicembre a Inglewood, nello Stato americano della California, facendo tappa anche al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 26 settembre. Fin qui niente di male se non fosse che Lady Gaga ha annunciato di voler smettere, almeno per un po', per prendersi un po' di tempo per sè stessa a fine tour.

FERIE PROLUNGATE PER LADY GAGA?

La notizia non è poi così sconvolgente visto che dopo un tour mondiale così lungo sono molti gli artisti che decidono di riposare e ritrovare un po' di equilibrio e normalità nella propria vita. Ma cosa significa esattamente? Lady Gaga ha dichiarato: "Dopo il tour mi prenderò una pausa. Non so quanto sarà lunga [...] per riflettere, rallentare e guarire. Questo non vuol dire che non abbia già qualcosa in serbo. Ho solo bisogno di riprendermi. E' questo che conta davvero". Al momento non sembra che ci siano cause nascoste dietro il suo "ritiro" a tempo indefinito nonostante l'infezione alle vie respiratorie dei giorni scorsi.

