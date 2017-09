NEK MAX RENGA/ Il tour: "siamo artisti… duri da battere". L'intervista

La locandina del tour

Tre amici. Tre grandi artisti. Tre carriere straordinarie: MAX PEZZALI, NEK e FRANCESCO RENGA. Sono loro i protagonisti dell’imperdibile tour che caratterizzerà il 2018. Dal 20 gennaio, infatti, MAX, NEK e FRANCESCO saranno insieme sui palchi dei principali palasport italiani!

A suggellare questo nuovo sodalizio artistico da oggi, lunedì 11 settembre, in radio ed in tutte le piattaforme digitali “DURI DA BATTERE”, il nuovo singolo di Max Pezzali interpretato insieme ai suoi due nuovi compagni di viaggio: Nek e Francesco Renga.

“Mi ha sempre affascinato la forza di volontà dell’essere umano, che è riuscito a superare le proprie debolezze naturali e le avversità dell’habitat per poter sopravvivere, sempre e comunque. – racconta Max Pezzali - Nei grandi processi evolutivi come nelle difficoltà di tutti i giorni, nella vita di relazione come nello sport: essere "duri da battere" non significa essere invincibili, ma avere il coraggio e la determinazione di buttare il cuore oltre l'ostacolo. O almeno di provarci”.

Il progetto nato dalla nuova canzone di MAX, vede i tre amici cantare e creare una vera alchimia vincente. Già in passato altri artisti hanno provato a fondere le loro energie creando momenti unici ed irripetibili, a partire da Banana Republic di Dalla e De Gregori, fino al tour Jovanotti Ramazzotti e Pino Daniele. Ma questa esperienza sarà differente, raccontano i tre “Amigos”.

In conferenza stampa raccontano che l’Idea di mettersi in gioco per creare qualcosa che nessuno di noi aveva mai fatto, li ha conquistati.

“Quello che ci diverte ancora è la voglia di tornare a giocare con qualcosa di nuovo ed irripetibile. L’idea di trovarsi dì fronte ad un pubblico che in fondo è molto vicino, cugini sul lato musicale, per ascoltare i nostri repertori nello stesso momento in una chiave nuova ed unica, ci piace.”

Ma MAX come ne esce con questi due colossi della voce? Cosa c'entra con questi due “belli”? “Io intratterrò i maschietti” - ironizza MAX ai nostri microfoni.

Strategie di marketing? Loro dicono di no. Confessano all’unisono che prima é arrivata l’amicizia che li lega da anni. La strategia è arrivata in seguito. .

Il trio di artisti è stato colonna sonora di intere generazioni nei loro singoli percorsi artistici: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l'artista italiano più suonato dalle radio nell'ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti ed in questo tour si metteranno alla prova ancora una volta! Le loro straordinarie carriere creeranno una miscela che si preannuncia esplosiva: sul palco, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno.

“Siamo qui da tanto i anni – dicono - ma tutto sommato nel nostro piccolo siamo duri da battere, orgogliosi di continuare a fare la propria musica e seguire il proprio percorso.”

Ma come sarà strutturato il live? “Il passaggio tra i nostri percorsi potrebbe essere il percorso dello show – racconta Francesco Renga - un passaggio tra quello che si faceva vicendevolmente. Esempio, quando Max è Nek erano al festival di Castrocaro, io ero sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo con i Timoria. “

“Comunque – aggiunge Nek - Noi saremo sempre sul palco e giocheremo con tutta la scaletta” Renga aggiunge “e suonerai il basso” risata generale. “Io sono il bassista del tour” ironizza Nek.

“Comunque stiamo ancora pensando e capendo sul come sviluppare lo spettacolo. Sicuramente ci divertiremo e faremo divertire.” aggiunge Max.

Nascerà un disco da questa collaborazione?

“Quello che ci viene meglio è scrivere canzoni – dice Nek - non lo escludiamo ed il viaggio è tutto da scrivere. “ Come la mettiamo con il Festival di Sanremo? “Se ci invitano a presentarlo... tutta la vita”.

Queste le prime date di “NEK MAX RENGA, il tour”:

20 gennaio all’Unipol Arena di Bologna

22 gennaio al Brixia Forum di Brescia

25 gennaio all’RDS Stadium di Genova

26 gennaio al Pala Alpi Tour di Torino

29 gennaio all’Adriatic Arena di Pesaro

31 gennaio al Pala Sele di Eboli (SA)

3 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

12 febbraio al Pala Bam di Mantova

16 febbraio all’Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova

20 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze

