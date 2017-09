Nek, Max Pezzali e Francesco Renga / Video, “Duri da battere” il primo singolo verso il tour da gennaio 2018

Nek, Max Pezzali e Francesco Renga

Tre amici, tre cantanti e tre personalità differenti. Con questi presupposti nasce il nuovo progetto musicale di un inedito terzetto composto da Francesco Renga, Nek e Max Pezzali. Dal singolo "Duri da battere", parte il loro “buon proposito” in musica che li vedrà in tour insieme dal prossimo 20 gennaio, nei palasport italiani. Di un disco però, non se ne parla, non ancora: "Chissà... è tutto un divenire, come Sanremo", affermano intervistati da TgCom24. Il riccioluto Renga poi, precisa che saranno sempre sul palco insieme: "Non tre scalette di tre artisti, ma tre artisti che si mischiano in una idea centrale. La bellezza - sottolinea ancora Renga - sta proprio nel raccontare tre carriere in uno show unico, con un’unica scaletta, un’unica band senza alcun tipo di divisione". Max Pezzali poi afferma che prima di tutto sono amici accomunati dalla stessa passione per la musica. Quale l'idea di fondo? Quella di condividere lo stesso palco anche per dimostrare che: "Nonostante il tempo che passa, i gusti musicali che cambiano, siamo ancora qui", confida Pezzali.

Nek, Max Pezzali e Francesco Renga: Duri da battere, il tour

Il progetto con protagonisti Nek, Max Pezzali e Francesco Renga, nasce prima con un singolo "Duri da battere", per poi proseguire con un tour. Intervistati da TgCom24, anche Filippo Neviani ha voluto raccontare il suo punto di vista: "Più che un progetto è un modo di condividere tra di noi e con chi vorrà davanti al palco un percorso: siamo tre individui che sul palco diventano la stessa persona. La strategia in questo progetto viene dopo, è nato dell'amicizia che ci univa". Il singolo esce oggi, così come il video presentato alla stampa cercando di spiegare anche le citazioni ad Obama, sportivi e astronauti: "Sono personaggi che sono o sono stati dei sognatori, indipendentemente dal fatto che poi il sogno si sia realizzato o no. Se non lotti per qualcosa, non vai da nessuna parte".

