CONCERTO LIGABUE/ Roma la scaletta del Palalottomatica: il ritorno in grande nella capitale (12 settembre)

Luciano Ligabue

Dopo Rimini e Milano, Luciano Ligabue torna a Roma con cinque date del Made in Italy Tour che ha segnato il ritorno sul palco del rocker emiliano dopo lo stop forzato a causa dell’operazione alle corde vocali. Sul palco di Rimini, ai fans che lo aspettavano da tempo, Ligabue ha detto: “Da trent’anni giusti salgo su un palco a cantare. L’ho sempre fatto in ogni condizione (di salute, tecnica, psicologica, personale) anche quando la performance vocale poteva non essere buona. Per la prima volta mi è capitato di dovermi fermare, quindi per me è tutto nuovo”. I fans che hanno assistito al concerto di Rimini e alla doppia data di Milano lo hanno accolto a gonfie vele ringraziandolo sui social per le emozioni che ha saputo regalare con uno show che riunisce tante generazioni attraverso le canzoni di ieri e di oggi. Il Liga è pronto così ad essere abbracciato anche dai fans romani. Per accontentare tutti, il rocker canterà cinque sere sul palco del Palalottomatica di Roma. Si parte oggi, martedì 12 settembre e si replica il 13, il 15, il 16 e il 18 settembre.

LA BAND E I DIVIETI

Ad accompagnare Luciano Ligabue sul palco del Made in Italy Tour è la band che ha registrato con lui anche l’album. Accanto al rocker emiliano ci sono Luciano Luisi alle tastiere e cori, Max Cottafavi e Federico Poggipollini alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Michael Urbano alla batteria, Massimo Greco alla tromba e flicorno, Emiliano Vernizzi al sax tenore e Corrado Terzi al sax baritono. Ingenti le misure di sicurezze disposte dall’organizzazione. All’interno del Palalottomatica non potranno essere introdotti valige, trolley, borse e zaini grandi, bombolette spray, compresi deodoranti o antizanzare, trombette da stadio armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, coltelli, oggetti da punta o da taglio, catene, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, animali, bastoni per i selfie, ombrelli, aste, strumenti musicali, penne, puntatori laser, droni, biciclette e tende.

LA SCALETTA

Per il ritorno sul palco, Luciano Ligabue ha studiato per le date del Made in Italy Tour una scaletta in cui si alternano i grandi successi di ieri e i brani dell’ultimo album. Le canzoni, dunque, che il rocker dovrebbe regalare al pubblico di Roma sono: La vita facile, Mi chiamano tutti Riko, È venerdì, non mi rompete i coglioni, Ho messo via, L’odore del sesso, Happy hour, Ho fatto in tempo ad avere un futuro, G come giungla, Quella che non sei, I ragazzi sono in giro, Sogni di rock’nroll, A modo tuo, Ho perso le parole, Piccola stella senza cielo, Questa è la mia vita, Made in Italy, Un’altra realtà, Il meglio deve ancora venire, Non è tempo per noi, Lambrusco & pop corn, Balliamo sul mondo, Tra palco e realtà, Certe notti e Urlando contro il cielo.

