ELISA FESTEGGIA I VENT'ANNI DI CARRIERA/ Arena di Verona, ospiti e scaletta delle quattro date in programma

Elisa festeggia i vent'anni di carriera

Sono trascorsi vent'anni dalla presentazione del primo album di Elisa, che ha permesso alla sua carriera di esplodere senza conoscere un solo momento di crisi. 'Pipes & Flowers' ha rappresentato soltanto il primo dei suoi innumerevoli successi, caratterizzati da brani in inglese ma anche da numerose hit in italiano, a partire da Luce (Tramonti a Nord Est) che nel 2001 le ha valso la vittoria al Festival di Sanremo. Per festeggiare i suoi primi vent'anni di carriera, la cantante di Monfalcone ha deciso di regalare ai suoi fan quattro serane all'Arena di Verona intitolate 'Together Here We Are', durante le quali canterà i suoi più grandi successi, presentando anche il suo nuovo singolo 'Ogni istante'. La prima data prevista è proprio quella di oggi 12 settembre, mentre le successive sono molto vicine ovvero mercoledì 13 settembre con la serata acustica-gospel e il 15 e 16 settembre con la partecipazione dell'orchestra.

Sono tanti gli ospiti che affiancheranno Elisa nelle quattro serate all'Arena di Verona per festeggiare i suoi vent'anni di carriera. Tra di essi non potranno mancare storici amici quali Giuliano Sangiorgi e Fiorella Mannoia, ma anche volti più nuovi del panorama musicale. Gli ospiti la cui partecipazione nelle quattro date è già stata annunciata per il momento sono i seguenti: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Alessandra Amoroso, Giorgia, Loredana Bertè, Mario Biondi, Gianna Nannini, Luca Carboni, Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Emma, Fabri Fibra, LP, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Francesca Michielin, Mauro Pagani, Francesco Renga, Jack Savoretti, Thegiornalisti, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione. Per quanto riguarda la scaletta dell'evento, Elisa non ha diffuso informazioni ufficiali ma essa non potrà prescindere dai suoi principali successi quali Luce (Tramonti a Nord Est), Broken, Sleeping in Your Hand, L'anima vola e molti altri. Sono previste anche diverse cover sia della musica italiana che internazionale.

