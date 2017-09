JUSTIN BIEBER/ La nuova linea di abbigliamento dedicata al Purpose Tour è disponibile anche in Italia

Justin Bieber (Instagram)

Il successo di Justin Bieber non è limitato solo alla musica, che gli ha permesso negli ultimi anni di superare importanti record nelle classifiche americane e non solo. La ricchezza dell'artista canadese, che è diventato una delle pop star più pagate al mondo, è da lui ottenuta anche con altre iniziative quali ad essempio il recente lancio di una linea di abbigliamento. Il merchandising relativo al suo Purpose Tour (che come ricorderete è stato interrotto prima del tempo con le ben note polemiche) è disponibile a partire da oggi presso H&M, compresi anche alcuni dei negozi italiani. La notizia è stata confermata anche dal brand che su Twitter qualche ora fa ha precisato: Non perdere i capi del tour di @justinbieber online e in negozi selezionati! #HM #StadiumMerch #Beliebers

Tutti pazzi per Justin Bieber

I beliebers italiani potranno acquistare i capi dedicati a Justin Bieber sia online che in alcuni negozi H&M ad un prezzo che possiamo considerare più che ragionevole. Consideriamo infatti che al massimo si potrà acquistare un giubbotto a poco meno di 50 euro. Non è certo un caso che i fan del cantante canadese abbiano fin da subito dato vita ad una vera e propria corsa per accapparrarsi una maglietta, un giubotto o qualsiasi altro capo riconducibile al loro idolo come riportato nelle varie fanpages a lui dedicate. Per quanto riguarda, invece, le novità nella vita privata di Bieber, mai come in questo periodo l'artista è bravo a mantenere l'assoluto riserbo su qualsiasi nuovo amore o altro gossip. Al contrario, la pop star fa parlare per il suo cambiamento oltre che per la sua decisione di partecipare all'evento organizzato a Los Angeles e New York per le vittime degli uragani Harvey e Irma. Quest'oggi, infatti, sia lui che altri illustri colleghi del mondo della musica e dello spettacolo daranno il loro contributo nell'evento 'Hand in hand', tenuto in collaborazione con le principali televisioni americane.

