SINEAD O'CONNOR/ Video, mia madre aveva una camera delle torture dove abusava di me

Sinéad O'Connor nell'immagine postata su FB quando annunciò di volersi suicidare

Non è la prima volta che la cantante irlandese Sinéad O'Connor parla degli abusi subiti da parte della madre per tutta la sua adolescenza, abusi che sono alla base della sua fortissima depressione che l'ha spinta più volte ad annunciare il suicidio e a interrompere la carriera artistica. Questa è la prima volta che però lo fa in televisione, apparendo in tutta la sua fragile condizione mentale in cui si trova. Visibilmente invecchiata nonostante abbia solo 50 anni, appare come una donna distrutta psicologicamente e fisicamente. La cantante è apparsa al programma televisivo del noto psicologo americano Dr. Phil e la trasmissione sarà mandata in onda in settimana, ma il contenuto è stato anticipato oggi dall'inglese Daily Mail. E' una intervista che mette in luce i danni fatti dalla madre alla cantante, tanto che la O'Connor si spinge a dire che ella fosse così malata che probabilmente "era posseduta" (da un demonio) "anche se io non credo a questo tipo di cose".

Una malata di mente gravissima, come aveva già detto in passato che ha abusato di lei sessualmente e picchiandola in modo violentissimo continuamente: "Teneva una autentica stanza delle torture in casa e mi ordinava di ripetere continuamente 'io non sono nulla' mentre mi picchiava". Quando la picchiava e le faceva del male rideva contenta, aggiunge ancora la cantante. La O'Connor ha dovuto subire questi abusi fino all'età di 13 anni quando finalmente se ne andò di casa. Negli ultimi anni più volte la cantante ha annunciato pubblicamente sui social network di volersi uccidere, l'ultima volta lo scorso agosto mentre si trovava nel New Jersey. Un comunicato di un suo assistente pochi giorni dopo ha assicurato i fan che la O'Connor era stata ricoverata in un ospedale dove stava ricevendo i trattamenti necessari. Lei stessa ammette di essere mentalmente ammalata. La cantante ha diversi figli nati da differenti matrimoni e riconosce che non è facile per loro avere a che fare con una madre malata: "Non è facile per i familiari di persone malate di mente, siamo persone difficoltose" ha detto.





