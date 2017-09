TRENTINOINJAZZ 2017/ Sabato 16 e domenica 17, doppio concerto per i TT Jazz Collective

Diego Borotti

Doppio concerto nel fine settimana per Suoni d'acqua, suoni di vini, la sezione del TrentinoInJazz 2017 curata da Sonata Islands in collaborazione con il Comune di Madruzzo, fra i laghi e le cantine della Valle dei laghi. Sabato 16 settembre al Castel Thun e domenica 17 a Lasino, due performance del TT Jazz Collective dal titolo Like Sonny.

Il TT Jazz Collective (TT sta per Trento e Torino) è un sestetto formato da tre musicisti piemontesi (Borotti, Albano e Marsico) e tre musicisti trentini (Galante, Pedrotti e Tommasini), nato grazie alla coproduzione fra Piemonte e Trentino Jazz. A Vigo di Ton e Lasino il sestetto propone un innovativo approccio al repertorio focalizzando il concerto su alcune composizioni di Sonny Rollins: il modello di riferimento, come potranno intuire gli appassionati, è quello dello SFJazz Collective, l’ottetto di San Francisco che dal 2004 crea ogni anno programmi ispirati a grandi figure del jazz come John Coltrane, Thelonious Monk, Horace Silver.

Diego Borotti (sax), Fulvio Albano (sax), Emilio Galante (flauto), Alberto Marsico (organo hammond), Mirko Pedrotti (vibrafono) e Enrico Tommasini (batteria) provano a tendere un filo che lega indissolubilmente il jazz della grande tradizione con i linguaggi contemporanei, con rispetto ma senza tentazioni nostalgiche. L’agile sestetto, compatibile con l’intimità di un jazzclub ma estremamente originale timbricamente, propone arrangiamenti di celebri brani di Rollins come Oleo, Airegin, Pentuphouse, St. Thomas e Doxy.

Prossimo appuntamento sabato 23 settembre, Trento: Flute and upper voices - Emilio Galante e Ensemble vocale Celestino Eccher.

