CONCERTO LIGABUE/ Al Palalottomatica di Roma: scaletta, orari e informazioni utili (13 settembre)

Luciano Ligabue

ORARI E DIVIETI

Luciano Ligabue torna questa sera al Palalottomatica di Roma per la seconda delle cinque date in programma: dopo l'esibizione di ieri e di oggi 13 settembre il rocker di Correggio tornerà infatti anche il 15, 16 e 18 settembre per il 'Made In Italy Tour', interrotto prematuramente qualche mese fa a causa di una urgente operazione alle corde vocali. Lo accompagnerà in questa nuova esperienza la band che da tempo è al suo fianco e che ha collaborato con lui anche nella stesura dell'album: Max Cottafavi e Federico Poggipollini alle chitarre, Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso, Michael Urbano alla batteria, Massimo Greco alla tromba e flicorno, Emiliano Vernizzi al sax tenore e Corrado Terzi al sax baritono. L'inzio dell'esibizione del Liga è prevista, come già accaduto ieri, per le ore 21:00 ma i cancelli del Palalottomatica saranno già aperti a partire dalle ore 18:30. Ingenti le misure di sicurezza, che ricalcheranno le procedure messe in atto durante l'estate per altri concerti organizzati nella capitale: non sarà possibile introdurre nel palazzetto valige o altri oggetti voluminosi, bombolette spray, bastoni per selfie, trombette da stadio o qualsiasi altro oggetto potenzialmente pericoloso.

LA SCALETTA

L'esibizione di Luciano Ligabue nella seconda serata al Palalottomatica di Roma sarà ancora un mix dei suoi storici successi, uniti alle hit del nuovo album 'Made In Italy' che dà il nome anche al tour. In attesa di scoprire se deciderà di alternare le fasi della carriera, la scaletta non sarà molto lontana da quanto segue: La vita facile Mi chiamano tutti Riko È venerdì, non mi rompete i coglioni Ho messo via L’odore del sesso Happy hour Ho fatto in tempo ad avere un futuro G come giungla Quella che non sei I ragazzi sono in giro Sogni di rock’n’roll A modo tuo Ho perso le parole Piccola stella senza cielo Questa è la mia vita Made in Italy Un’altra realtà Il meglio deve ancora venire Non è tempo per noi Lambrusco & pop corn Balliamo sul mondo Tra palco e realtà Certe notti Urlando contro il cielo

