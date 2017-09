Concerto Elisa/ Together Here We Are, Arena di Verona, scaletta e ospiti: la serata acustica con Savoretti

Elisa festeggia i vent'anni di carriera

Un ragazzo magico, fatto di commozione e lacrime, questo è stato l'esordio del Together Here We Are di Elisa. L'interprete ha deciso di festeggiare i suoi 20 anni di carriera proprio con una serie di speciali concerti all'Arena di Verona. Ad aprire le danze è stata la versione pop del suo repertorio proprio ieri sera, 12 settembre, e continuerà oggi con la versione acustica tanto attesa dai fan e dagli addetti ai lavori. La musica, gli arrangiamenti e la voce di Elisa sapranno ben intrattenere tutti coloro che questa sera si troveranno a Verona proprio per la seconda delle quattro date previste proprio all'Arena. Ospite d’onore di questa serata sarà Jack Savoretti, il cantante britannico di origini italiane noto per la sua Home.

LA SCALETTA DELLA SERATA ACUSTICA

I biglietti sono disponibili a partire da 31 e fino ai 60 euro più prevendita mentre tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto potranno entrare all'Arena a partire dalle 19.00. Solo due ore dopo è prevista la data di inizio del concerto, ovvero alle 21.00. La scaletta di oggi potrebbe essere uguale a quella di ieri a cominciare da Ogni istante, Labyrinth, No hero e The waves e passando per Stay, L’anima vola, Una poesia anche per te e tutti i grandi successi di questi 20 lunghi anni di carriera. A chiudere la serata in versione acustica potrebbero esserci i brani il medley Mad World/Joy/Fever, Together, Cure me, Ostacoli del cuore e Yours to keep. Vista la presenza di Savoretti e la versione acustica del concerto potrebbero esserci sorprese e variazioni rispetto alla prima serata di ieri sera.

