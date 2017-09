JUSTIN BIEBER / News: l'esibizione della pop star a 'Hand in hand' seguita da milioni di persone

Justin Bieber

Nel corso della notte Justin Bieber e altri suoi illustri colleghi del mondo della musica si sono stretti intorno ai milioni di persone rimaste coinvolte dagli uragani Harvey e Irma. Le principali televisioni americane hanno trasmesso l'evento di beneficienza intitolato 'Hand in Hand' per raccogliere fondi da devolvere proprio alle zone colpite dal più terribile uragano nella storia degli Stati Uniti. Il cantante americano è stato affiancato da star mondiali della musica o dello spettacolo del calibro di Beyonce, Tom Hanks, Oprah Winsor, Nicole Kidman e moltissimi altri. In molti, infatti, si sono aggiunti giorno dopo un giorno per aiutare al massimo delle loro possibilità gli sfortunati abitanti di Florida e delle altre zone così duramente colpite dalla forza della natura (clicca qui per leggere la lista completa dei tanti partecipanti all'evento benefico).

Il cantante in diretta sul web, tra gli ospiti anche Selena Gomez

Anche gli italiani hanno potuto seguire in diretta l'evento 'Hand in Hand' attraverso i social network, sebbene l'orario notturno non sia stato molto favorevole (alle 3 del mattino). Davanti ad un simile progetto benefico, c'è anche chi non rinuncia al gossip notando come Selena Gomez faccia parte del gruppo degli artisti che hanno cantato, proprio come il suo ex Justin Bieber. La coppia qualche settimana fa è stata vista in occasione di un importante avvenimento organizzato dalla Hillsong Church di cui entrambi fanno parte e 'Hand in Hand' potrebbe essere l'occasione di un nuovo confronto, il primo dopo la brutta sorpresa causata dall'hacker che ha pubblicato le foto di Justin nudo nel profilo della sua ex. E mentre c'è già chi sogna un ritorno di fiamma per la coppia un tempo d'oro della musica, è impossibile fare a meno di notare come il canadese negli ultimi tempi sia riuscito a stare lontano dai guai nonostante un passato a dir poco turbolento in amore e non solo.

