Lady Gaga / “Soffro di fibromialgia”, ecco cos'è la patologia che fa star male la cantante

Lady Gaga svela di soffrire di fibromialgia. Le sue dichiarazioni, nel corso del Toronto Film Festival, in occasione della presentazione di un documentario hanno lasciato tutti a bocca aperta. La cantante, ha svelato di avere queste particolari problematiche di salute mentre il suo tour, la porterà nuovamente in Italia dal prossimo 26 settembre. Successivamente per lei, un lungo - quanto meritato - periodo di pausa. Nonostante questi problemi, la voglia di creare di Gaga è incontenibile: "Ho già iniziato a scrivere. Ho molte idee e voglia di creare", svela tra le pagine di Entertainment Weekly in riferimento alla lavorazione del suo sesto album in studio. Il Joanne World Tour la sta portando in giro per il mondo così come in Italia, al Forum di Assago alla fine di questo mese. La Lady della musica, ha presentato il suo documentario dal titolo "Gaga: Five Foot Two", che si basa sulla sua vita privata e anche sulla sua strepitosa carriera costellata di moltissimi successi e di tante ricche soddisfazioni.

Lady Gaga si svela: "Soffro di fibromialgia"

Durante il suo incontro al Toronto Film Festival, Lady Gaga ha raccontato che la pausa le è più che necessaria: "Soffro di fibromialgia", afferma. Per questo problema fisico, la cantante è molto sensibile anche via social, dove è attiva con una massiccia campagna di sensibilizzazione. Ma cosa è la fibromialgia? Si tratta di una patologia molto particolare e complessa, per cui non esistono ancora oggi, delle cure risolutive. La fibromialgia è caratterizzata principalmente da forti dolori, specie nella zona muscolare, da qui il nome, e che può influenzare fortemente la vita, fino a diventare invalidante. Nel frattempo, tramite internet e la massiccia presenza sui social network, l'artista ha regalato delle dritte indispensabili per stare meglio e cercare di avere un po' di relax: dalla sauna fino alla coperta elettrica riscaldata. Sul red carpet però, Lady Gaga si presenta in ottima forma e sorride sempre, questo infatti, non fermerà la sua estrema voglia di creare. Siamo sicuri che, uscirà vincente anche da questa nuova sfida. Ed intanto, i fan le restano sempre accanto; lei lo sa e dedica loro delle parole d'affetto: “Siamo cresciuti e siamo cambiati, ma i nostri valori restano gli stessi. Non importa ciò che succede nelle nostre vite, nella mia vita, nel mondo: avremo sempre quel terreno comune e quel sistema di valori a cui teniamo”.

