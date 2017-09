OONA REA feat. Danilo Rea/ Il concerto: grande jazz al Maschio Angioino

Oona Rea

Gran jazz a Napoli nella stupenda cornice del cortile del Maschio Angioino in occasione della rassegna Summer Live Tones, esibizione della band di Oona Rea featuring Danilo Rea. Sul palco la band che ha da poco inciso l’album di esordio della cantante.

Oona Rea (Roma 1991), figlia d’arte, cresciuta a “pane e blues” si è formata come cantante nel Conservatorio di Santa Cecilia. Fa parte del Burnoguala, ensemble vocale creato da Maria Pia De Vito e canta in diverse formazioni . Ha suonato fra gli altri con Danilo Rea e Paolo Damiani. Proprio in questi giorni è in tour in Cina e Giappone in duo con Danilo Rea con il quale ha esordito nel cd NOTTURNO pubblicato nel 2016 dall’Espresso.

I primi quattro brani in scaletta Pensieri Sparsi, Frames, Strange e Fun (tutti composti da Luigi Masciari e dalla stessa Rea che ne ha curato anche i testi) tratti dall’album appena registrato, hanno messo subito in luce la bravura e lo stile originale, molto lontano dalla gran parte delle cantanti jazz italiane. La Rea utilizza la sua voce cantando con disinvoltura sia in inglese che in italiano, ricordando come vocalità la misconosciuta e grandissima Annette Peacock.

Sul palco insieme a lei, Luigi Masciari (chitarra e direzione musicale), Alfredo Paixão al basso sei corde e Alessandro Marzi alla batteria. Sin dai primi brani si è avuto modo di apprezzare la coesione della band che ha dispensato finezze a momenti di grande intensità. La sezione ritmica ha potuto contare sul drumming attento e mai sovrastante di Alessandro Marzi. In Strange dialogo entusiasmante fra il basso di Paixão (a lungo nella band di Pino Daniele) e la chitarra di Luigi Masciari, chitarrista mai ovvio, con all’attivo una interessante produzione solista (THE G-SESSION il suo ultimo album). Da segnalare la particolare attenzione riservata agli strumenti di palco; chitarre, basso e casse sono infatti rigorosamente italiani ed opera del geniale liutaio Mauro Marinucci.

A metà esibizione Danilo Rea si è aggiunto alla band impreziosendo il concerto con il suo piano in Session e Pardox tratti dal nuovo album. E’ stata poi la volta di due brani eseguiti piano e voce Summer Song For You (Rea/De Vito) e la toccante Anna e i suoi Fratelli (Rea/Rea) che padre e figlia hanno voluto dedicare alla loro famiglia.

Chiusura con The Man I Love (Gershwin), Forma (Masciari/Rea) e bis con Gimme Shelter dei Rolling Stones.

Bella serata, concerto interessante e al tempo stesso godibile, una artista che già dimostra personalità ed uno stile personale con vocalità e tecnica di prim’ordine. Quanto all’album, da quel poco che è trapelato si tratta di un lavoro innovativo e di gran qualità; massimo riserbo sembra imminente la pubblicazione per una major. Un’artista da seguire.

