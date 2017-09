Jovanotti / L'1 dicembre esce il nuovo album, il produttore sarà a Rick Rubin: l'annuncio del cantante

Jovanotti

Il nuovo lavoro discografico di Jovanotti uscirà il primo dicembre. L’annuncio del disco è stato dato attraverso Facebook. L’album verrà prodotto da Rick Rubin motivo di vanto per Lorenzo Cherubini. Un nuovo lavoro che Jovanotti definisce come un nuovo viaggio rischioso, essenziale e soprattutto in grado di farlo sentire esposto e di rimetterlo in gioco. Il disco sarà composto da 14 pezzi ed è stato registrato in Italia, a Firenze, su una vecchia casa sulle colline adibita a studio, ma il lavoro è solo a metà dell'opera come spiega lo stesso Jovanotti: "La seconda parte del lavoro inizia tra qualche giorno a Malibu dove rifiniremo e mixeremo. L’album uscirà il primo dicembre. Il cuore del disco sono i pezzi, con Rubin si va a cercare l’essenza di una canzone, se c’è".

IL CANTANTE AL SETTIMO CIELO: L'ANNUNCIO

Lorenzo Jovanotti continua nella sua riflessione e svela: "E’ l’uomo più “Hip Hop” che abbia mai conosciuto e lo è anche quando produce un pezzo country, è sempre l’essenza quella che viene fuori nei suoi lavori, il battito. Siamo partiti dallo scheletro delle canzoni che ho scritto ed è stata una grande avventura di vita e di musica farli vivere e portarli ad essere come li sentirete. E’ un disco che parla della vita, dal punto di vista della mia. Non vedo l’ora di farvelo sentire e di condividerlo con tutti". Tra pochi giorni Jovanotti darà anche gli ultimi dettagli del tour che dovrebbe iniziare a febbraio. Tutti i fan attendono con ansia l'uscita di un disco che prevede tante sorprese. Jovanotti ha un grandissimo seguito e le sue canzoni non hanno mai deluso le aspettative.

