Justin Bieber/ Foto, i momenti più belli dell'evento benefico a cui ha partecipato

Justin Bieber negli ultimi tempi ha mostrato in varie occasioni la sua generosità, cercando di aiutare le persone in difficoltà. Per questo, al fianco di altri colleghi, questa notte (in Italia) ha partecipato all'evento 'Hand in Hand' per raccogliere fondi da evolvere alle persone duramente provate dagli uragani Harvey e Irma. Le prime foto sono state recentemente pubblicate nel suo profilo Insagram ufficiale (clicca qui per vederlo) nelle quale il cantante appare al fianco di altri colleghi presenti per l'occasione. Si è trattato della prima apparizione pubblica dopo la decisione di cancellare il suo Purpose Tour, ma anche per lui l'ulteriore occasione di dimostrare di essere cambiato, soprattutto grazie alla sua vicinanza con la religione. Alla pop star, infatti, è stato affidato il compito di rivolgere una preghiera al pubblico, dichiarando: "Sono grato d poter essere parte di questa causa. Vi invitiamo non solo a guardare questo evento ma essere parte di questa causa, donando quello che potete anche se non è molto".

Le polemiche per la foto inguardabile

Non sono tanti i motivi per i quali Justin Bieber può essere criticato negli ultimi tempi. Escludendo la foto pubblicata da un hacker nel profilo Instagram di Selena Gomez, il cantante canadese appare decisamente sotto tono, senza quelli scandali ai quali ci aveva abituato in passato. Motivo di qualche chiacchiera, oltre che di risate tra i suoi fan, è la recente foto da lui pubblicata su Instagram nella quale appare in primo piano, con la bocca piena (clicca qui per vedere l'immagine). Sono in molti a pensare che abbia esagerato mostrandosi al mondo in tali condizioni e che Bieber avrebbe dovuto mantenere maggiore decoro, ma niente di più. E chi desiderasse comparire direttamente nel profilo Instagram del suo cantante preferito, può avere un briciolo di speranza. La pop star nelle pubbliche ore ha pubblicato diverse foto di ragazzi e ragazze, con addosso l'abbigliamento relativo al suo tour e acquistabile presso alcuni negozi selezionati H & M oltre che online.

