SELENA GOMEZ/ Trapianto di rene per guarire dal Lupus: chi è la donatrice Francia Raiza

Si sapeva da tempo che la giovane cantante Selena Gomez, idolo di tantissimi giovani, soffrisse di problemi fisici. Ne aveva parlato anche lei, denunciando di essere affetta da Lupus, una malattia che colpisce la cute, che può avere forme diverse, anche mortali poiché può colpire anche gli organi interni. Già nel 2013 la cantante fu costretta ad annullare le date australiane del suo tour mondiale e nel 2015 dichiarò: "Mi sono dovuta fermare perché soffrivo di lupus e avrei potuto avere un ictus. Ho dovuto fare la chemioterapia e non potete nemmeno immaginare quanto sia stata male. Quando leggevo tutti quei pettegolezzi sul fatto che mi stessi disintossicando da una dipendenza avrei voluto urlare al mondo: "sono in chemioterapia, idioti!". Ora però, dopo essere rimasta nell'ombra per l'intera estate, la giovane cantante texana è uscita allo scoperto sui social, motivando così il suo silenzio sospetto.

OPERAZIONE TENUTA SEGRETA

La malattia cronica di cui era affetta Selena Gomez, si manifesta con fasi acute e altre in cui regredisce. Lo scorso anno la cantante aveva dichiarato di star bene, ma adesso si è venuto a scoprire un particolare tenuto segreto e che anche questa volta ha rivelato lei stessa tramite i social. Questa estate l'artista 25enne si è dovuta sottoporre a un trapianto di rene, viste le sue gravi condizioni che l'avevano costretta nuovamente a interrompere l'attività. Ha così postato una foto su Instagram, in un letto di ospedale mentre stringe la mano ad una ragazza al suo fianco. Si tratta della sua donatrice, che è anche una delle sue migliori amiche, Francia Raisa. Nel lungo post che accompagna la foto, spiega la Gomez: "Ho scoperto di avere bisogno di un trapianto di rene a causa della mia malattia, il Lupus, e sono stata ricoverata per l'operazione", motivando così la sua assenza. Dopo i ringraziamenti alla famiglia ed allo staff medico, i più sentiti sono andati proprio alla suo donatrice ed amica: "Mi ha fatto un dono sacrificandosi e donandomi il suo rene. Sono incredibilmente benedetta. Ti amo tanto sorella". Francia Raisa, 29 anni, è una modella e attrice di Los Angeles, da anni grande amica di Selene. Grazie a lei, ora la giovane cantante può sperare in una vita più serena.

