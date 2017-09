ANTONIO BANDERAS/ Le prove di qell'amicizia che lo lega al tenore (Andrea Bocelli Show)

Antonio Banderas (foto LaPresse)

Antonio Banderas, attore di successo, protagonista dei fortunati spot del Mulino Bianco in compagnia della gallina Rosita è uno dei volti più noti e amati dal pubblico italiano, che sarà sicuramente felice di ritrovarlo sul palco dell’Andrea Bocelli Show, svoltosi nella cornice straordinaria del Colosseo di Roma e che andrà in onda su Canale 5 venerdì 15 settembre. L’amicizia che lega il tenore italiano all’attore spagnolo è comprovata e testimoniata anche dalla partecipazione di Antonio Banderas a quello che è stato il biopic che ha raccontato la vita di Bocelli, “La musica del silenzio”, il film che ha raccontato la straordinaria carriera del tenore italiano e che è stato presentato anche alla Berlinale. Banderas non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per Bocelli e la sua presenza sul palco sarà importante per quella che sarà una vera e propria notte di stelle, uno straordinario appuntamento organizzato da Bocelli e che vedrà avvicendarsi un numero eccezionale di star internazionali.

SARA' PICASSO IN "GENIUS"

Antonio Banderas è un attore poliedrico, capace di calarsi nei ruoli più disparati e soprattutto di regalare grande longevità alla propria carriera uscendo fuori da quel cliché che spesso lo ha visto, all’inizio della sua carriera, relegato al ruolo di “bellone”. La prossima avventura professionale per Banderas sarà quella legata alla seconda stagione di una delle serie più apprezzate dell’anno, “Genius”, in cui l’attore spagnolo interpreterà un ruolo di grande spessore, quello del grande pittore Pablo Picasso. Banderas da tempo aveva espresso il suo desiderio di lavorare in “Genius” e la parte di Picasso potrebbe essere sicuramente una delle più importanti della sua carriera, alla pari di quelle di altri film che lo hanno consacrato come star nel firmamento del cinema internazionale, come “Intervista col vampiro”, “Evita” e “La leggenda di Zorro”. E c’è grande curiosità tra i fans per questa nuova esperienza di un attore che negli ultimi tempi ha centellinato le sue apparizioni.

LA SOLIDARIETA' PER BARCELLONA

Per questo per Andrea Bocelli sarà motivo di grande soddisfazione avere Antonio Banderas al suo fianco per la grande notte dell’”Andrea Bocelli Show”. L’attore è sempre molto attento d’altronde alle iniziative sociali, con i proventi dello spettacolo organizzato dal tenore che andranno in beneficenza. Recentemente, Antonio Banderas ha anche espresso la sua solidarietà verso la Spagna e la Catalogna per il terribile attentato sulla Rambla a Barcellona, con un Tweet in cui ha scritto: “Sono fuso in un abbraccio con #Barcellona”. La semplicità d’animo e la disponibilità verso i fans d’altra parte sono sempre stati una cifra distintiva nella carriera di Banderas, che ha trovato poi una popolarità ancor più marcata in Italia dopo gli spot del Mulino Bianco in cui, nei panni di un affascinante fornaio, si trovava spesso a relazionarsi con una simpatica gallina, Rosita. E ora l’esperienza romana sullo sfondo del Colosseo al fianco del suo amico tenore nell’”Andrea Bocelli Show.”

