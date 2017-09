CONCERTO LIGABUE/ Terza data al Palalottomatica di Roma: novità, scaletta e info utili (15 settembre)

Luciano Ligabue

SCALETTA TERZA DATA AL PALALOTTOMATICA

Luciano Ligabue torna questa sera per la terza delle cinque date previste al Palalottomatica di Roma. Il rocker di Correggio, infatti, proseguirà anche nei prossimi giorni il suo 'Made in Italy Tour' nella capitale, acclamato i suoi fan pronti ad ascoltare i nuovi brani anche i suoi più grandi e indimenticabili successi. Proprio per fare spazio al nuovo e al vecchio, il Liga ha deciso di modificare la scaletta che aveva proposto nella prima parte del tour. Se in tale circostanza aveva diviso le due parti della sua carriera, prima esibendosi nelle hit del suo nuovo album e successivamente dedicandosi completamente ai successi storici, ora il pubblico presente risulterà sorpreso da un mix di canzoni. Rifacendoci alle ultime performanse al Palalottomatica, dunque, la scaletta di questa sera potrebbe essere la seguente: La vita facile, Mi chiamano tutti Riko, È venerdì, non mi rompete i coglioni, Ho messo via, L’odore del sesso, Happy hour, Ho fatto in tempo ad avere un futuro, G come giungla, Quella che non sei, I ragazzi sono in giro, Sogni di rock’nroll, A modo tuo, Ho perso le parole, Piccola stella senza cielo, Questa è la mia vita, Made in Italy, Un’altra realtà, Il meglio deve ancora venire, Non è tempo per noi, Lambrusco & pop corn, Balliamo sul mondo, Tra palco e realtà, Certe notti, Urlando contro il cielo

INFORMAZIONI UTILI E ORARI

Il concerto di Ligabue al Palalottomatica di Roma di questa sera avrà ufficialmente inizio alle ore 21:00, anche se i fan potranno accedere al palazzetto già a partire dalle ore 18:30. L'evento non è ancora sold-out, quindi i più indecisi potranno acquistarli all'ultimo momento sul web a partire da 36 euro. Le misure di sicurezza saranno le stesse dei giorni scorsi e riguarderanno soprattutto l'introduzione di oggetti potenzialmente pericolosi nella struttura in cui si terrà il concerto: nessuna valigia o borsa voluminosa, vietati anche alcolici, bombolette spray di qualsiasi tipo, ombrelli, bastoni per selfie o similari. La viabilità subirà dal tardo pomeriggio delle importanti variazioni. Consigliato l'uso dei mezzi pubblici: L'impianto sarà raggiungibile a piedi dalla stazione della metro 'Eur Palasport' oppure con le linee bus: 070, 071, 705, 709, 714, 777 e 780.

