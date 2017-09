Concerto Elisa/ Together Here We Are, Arena di Verona, scaletta e ospiti: Francesca Michielin tra gli ospiti

Elisa

Dopo il grande successo ottenuto con i primi due concerti, Elisa, oggi 15 settembre, torna sul palco dell’Arena di Verona per il penultimo concerto con cui sta festeggiando insieme ai suoi fans i 20 anni di carriera. Anche nel terzo show, con il tema Orchestra, non mancheranno i grandi ospiti. Ad accompagnare Elisa nelle due ultime serate ci sarà un’orchestra internazionale formata da 40 elementi. Tra i tanti cantanti annunciati che devono ancora accompagnare Elisa alla sua festa, all’appello mancano Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Mario Biondi, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Gino Paolo, Ornella Vanoni e Renato Zero. Questa sera, a duettare con Elisa ci sarà sicuramente Francesca Michielin. La giovane artista, infatti, ha annunciato l’evento ai fans attraverso i social. “Da un'Arena (quella della Martesana dove è bello andare a pattinare) a L'Arena (di Verona ??)! Ci vediamo domani con Elisa per #TogetherHereWeAre”, ha scritto ieri su Facebook. Ancora top secret, tuttavia, la scaletta. Elisa, per festeggiare con i fiochi i suoi 20 anni di carriera, ha studiato quattro scalette completamente diverse l’una dall’altra. Le canzoni che Elisa regalerà ai fans questa sera, verranno svelate da Radio 105 che segue live l’evento, solo a poche ore dall’inizio. Accanto ai grandi successi che hanno caratterizzato la carriera di Elisa, tuttavia, non mancheranno le cover come è accaduto nelle due serate precedenti.

TUTTI I DIVIETI

Sono rigidissime le norme di sicurezza imposte dall’organizzazione dei concerti di Elisa all’Arena di Verona. Il rischio attentati è sempre molto alto e per evitare episodi spiacevoli, gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a rispettare totalmente le regole previste. All’interno dell’Arena di Verona non si possono portare valige, trolley, borse e zaini grandi, bombolette spray, compresi deodoranti o antizanzare, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, coltelli, oggetti da punta o da taglio, catene, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, animali, bastoni per i selfie, ombrelli, aste, strumenti musicali, penne, puntatori laser, droni, biciclette, tende.

