GIANNA NANNINI PRESENTA 'FENOMENALE' / Il nuovo singolo anticipa l'uscita dell'album 'Amore gigante'

I fan di Gianna Nannini possono sorridere, grazie al nuovo singolo della rocker intitolato 'Fenomenale' in uscita oggi 15 settembre. Tale brano anticipa di qualche settimana il suo album di inediti 'Amore gigante' che sarà disponibile a partire dal 27 ottobre dopo quattro anni dal suo precedente disco 'Inno'. Saranno ben 15 le tracce inedite che la cantante senese proporrà, dopo un lungo lavoro compiuto tra Londra e Los Angeles su etichetta Sony Music. In linea con le tendenze musicali dell'ultimo periodo, 'Fenomenale' è stato scritto con Davide Petrella ed è caratterizzato da forti sonorità elettroniche grazie alla collaborazione con Michele Canova Iorfida. Firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per YouNuts!, il pezzo racconta la delusione per una storia d'amore non corrisposta in periodo adolescenziale. Nel video, che potrete vedere cliccando qui, Gianna Nannini canta seduta su un'altalena in un giardino illuminato mentre dei ragazzini vivono le loro prime pene d'amore.

Gianna Nannini presenta il suo nuovo singolo 'Fenomenale'

'Fenomenale tutto questo è una pazzia', canta Gianna Nannini nell'inciso del suo nuovo singolo che da oggi potremo ascoltare alla radio o scaricare da internet. In linea con le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la cantante, nella quale sul graffiato continua ad essere il fiore all'occhiello di un brano tutto sommato delicato, 'Fenomenale' prosegue chiarendo come sia difficile "camminare dentro questo amore per vedere chi è più bravo a sbagliare e chi a mentire". Alla fine, il tentativo del protagonista maschile del video di conquistare la ragazza del suo cuore, si dimostra un fallimento. Per tirarsi su di morale, decide quindi di sfogare il dispiacere mangiando una barretta di cioccolato che avrebbe voluto regalare proprio alla sua giovane amata. Tale immagine va dunque vista come una rivincita? Per Gianna Nannini 'Fenomenale' rappresenta una scommessa nel tentativo, che ad un primo ascolto sembra riuscito, di stare a passo con i tempi. Colpirà nel segno anche questa volta?

