JUSTIN BIEBER/ News: il suo concerto a Monza entra nella top ten dei più seguiti in Italia

Justin Bieber

Justin Bieber continua a far parlare di sé, facendo arrabbiare altri suoi illustri colleghi del mondo della musica. L'ultimo di essi in ordine cronologico è Marylin Manson, arrabbiato con il canadese che ha utilizzato la sua immagine senza chiedere il permesso. Ma a far infuriare il Reverendo non è stato l'utilizzo delle magliette con il suo volto indossate dal ventitreenne durante alcune date del suo Purpose Tour, quando piuttosto la sua reazione alla richiesta di chiarimenti. Secondo quando riportato in un'intervista dallo stesso Manson, infatti, l'idolo delle teenagers lo avrebbe trattato con superiorità e arroganza, senza cercare un confronto ragionevole con lui (poi avvenuto tra Manson e l'entourage del collega). Di fronte alle sue domande, infatti, Bieber ha risposto dimenticando le buone maniere apprezzate da molti fan negli ultimi tempi: "Quando l'ho incontrato per la prima volta, aveva ancora addosso quella maglietta con scritto il mio nome, e mi ha detto: 'Ti ho fatto ritornare famoso'. Un grosso errore. E' stato davvero un pezzo di m... a dirmelo con quella arroganza"

Buoni risultati per il concerto italiano di Justin Bieber

Se da un lato Justin Bieber non riesce proprio a stare lontano dai guai, dall'altro è impossibile negare come la musica continui a rappresentare per lui una fonte di guadagno e di successo. Gli ultimi dati resi noti dalla Siae riguardanti il numero di concerti maggiormente seguiti in Italia posizionano il canadese nella top ten. Tale classifica è guidata dai Linkin Park insieme ai Blink 182, Nothing But Thieves e Sum41 per il terzo giorno degli I-Days di Monza con poco più di 80.000 ingressi. Al secondo posto si sono piazzati i Guns N' Roses con 79.667 spettatori paganti, seguiti dai Radiohaed sempre a Monza con 55.539 spettatori. Tale graduatoria prosegue con ben tre concerti di Tiziano Ferro per il suo seguitissimo tour estivo e si conclude proprio con la decima posizione di Justin Bieber, sempre all'Autodromo di Monza, con 44.574 fan.

