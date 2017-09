Lady Gaga/ La fibromialgia la tiene a letto: annullato il concerto di Rio, accadrà lo stesso a Milano?

lady gaga

Sono tante le persone che combattono ogni giorno con una malattia invalidante come può essere la fibromialgia: dolori lancinanti, impossibilità di andare a lavoro o di occuparsi delle persone care, ma mai nessuno ha pensato ad un aiuto. La speranza è che con Lady Gaga tutto possa cambiare. La star ha ammesso di soffrire di questa malattia accendendo un faro sulla fibromialgia e su tutto quello che essa comporta a cominciare dal cambiamento radicale nello stile di vita. In un primo momento ha annunciato uno stop dopo questo tour ma, a quanto pare, la malattia non le sta facendo sconti e dopo aver annullato un concerto qualche giorno fa per via di una febbre, almeno nella versione ufficiale, adesso Gaga è finita in ospedale per via dei forti dolori costretta ad annullare anche il concerto di Rio.

CONCERTO DI MILANO A RISCHIO?

Mostrando una sua foto in ospedale con tanto di flebo al braccio, la stessa Lady Gaga ha annunciato l'accaduto: “Brasile, sono devastata ma non sto bene a sufficienza da tenere il concerto a Rio. Vorrei poter fare qualcosa, ma adesso devo pensare a ristabilirmi. Chiedo la vostra comprensione e prometto che tornerò presto. Vi amo e mi dispiace così tanto. Sono in ospedale a causa di dolori lancinanti all’anca, dovuti agli sforzi del tour. Adesso sono in buone mani, in quelle dei medici migliori.” Il primo pensiero dei fan è stato subito alla loro beniamina ma poi, soprattutto quelli italiani, hanno pensato al concerto di Milano temendo il peggio. Siamo sicuri che Lady Gaga riuscirà a salire sul palco dell'unica tappa italiana del suo tour? Clicca qui per vedere la foto postata da Lady Gaga su Instagram.

