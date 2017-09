Lou Bellucci/ È morto il cantante del Diabolika: video concerto e l’ultimo saluto di Emanuele Inglese

Lou Bellucci (Facebook)

È morto il cantante storico dei locale Diabolika di Roma, un performer e dj idolo di più generazioni di musica House italiana. Ne ha dato il triste annuncio il collega e amico dj Emanuele Inglese su Facebook; «non trovo le parole.... circa 2 ore fa',notizia peggiore di questa non potevo riceverla. Ci hai lasciato !!! Il 23 dovevi presentarmi come tu sai fare. Non ci posso credere. R.I.P. LOU». Un personaggio non noto ai più. ma famosissimo per il pubblico house e disco romano, una voce storica che nel locale Diabolika per anni ha infiammato le nottate di sballo, musica e feste: al momento moltissimi dettagli non sono ancora noti, resta tuttavia l’inequivocabile post lasciato da Emanuele Inglese sul suo profilo personale a confermare le scomparsa del performer Lou Bellucci, conferma anche il portale Parkett Channel. Pare che una brutta e grave malattia improvvisa abbia colpito nella notte Lou, in attesa di conferme ulteriori che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

CHI ERA LOU BELLUCCI

Oltre al video di uno dei suoi concerti House più famosi al Diabolika, che trovate qui sotto, proviamo a capire più da vicino chi era questo Lou Bellucci che in queste ore sta scatenando le reazioni più commosse e di lutto sui social della Capitale. Come spiega il portale Music Club, Bellucci rappresentava uno dei capostipiti delle performance tutte disco&sballo al locale Diabolika, autentico House Party di Roma. Era un eclettico e versatile talento della musica house, convinto che «il palco della discoteca è un vero e proprio trampolino di comunicazione con il pubblico», spiegava lui stesso in una rara intervista trovata sul web. Buddista, era un vero e proprio showman che coinvolgeva con la sua musica l’intero pubblico. «Ha cominciato la carriera da starvoice e dancer dal 1997 quando conobbe Henry Pass, è approdato poi al Palacisalfa e all’erg Superclub, prima di arrivare allo storico Diabolika. Collabora con Dj Emanuele Inglese, Lewis e Paolo Bolognesi, oltre che con Henry Pass come Master of Cerymony», scrive il suo profilo su Music Club.

