CONCERTO LIGABUE/ Palalottomatica Roma: scaletta e info utili (terza data)

Quarta data al Palalottomatica di Roma per Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio continua a portare avanti il suo Made in Italy Tour dopo essere stato costretto ad annullare le precedenti date per i motivi di salute. Ligabue, dopo il grande successo ottenuto con i primi tre concerti, torna sul palco anche questa sera. I fans del Liga che non hanno ancora il biglietto ma hanno voglia di esserci hanno ancora qualche possibilità di acquistare il biglietto. Presso i punti vendita Ticket One, infatti, sono ancora disponibili tagliandi per la tribuna. Ad accompagnare Ligabue nel concerto ci sarà la band che l’ha accompagnato nella registrazione del nuovo album ovvero Luciano Luisi alle tastiere e cori, Max Cottafavi e Federico Poggipollini alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Michael Urbano alla batteria, Massimo Greco alla tromba e flicorno, Emiliano Vernizzi al sax tenore e Corrado Terzi al sax baritono.

LE INFO UTILI

L’inizio del concerto è fissato alle 21. I cancelli del Palottomatica, però, sono aperti dalle 18.30. Per raggiungere l’impianto è consigliabile usare i mezzi pubblici. Il Palalottomatica può essere raggiunto facilmente a piedi dalla stazione della metro 'Eur Palasport' oppure con le linee bus: 070, 071, 705, 709, 714, 777 e 780. Ingenti le misure di sicurezza disposte dall’organizzazione dei concerti. All’interno del Palalottomatica è vietato portare valige, trolley, borse e zaini grandi, bombolette spray, compresi deodoranti o antizanzare, trombette da stadio armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, coltelli, oggetti da punta o da taglio, catene, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, animali, bastoni per i selfie, ombrelli, aste, strumenti musicali, penne, puntatori laser, droni, biciclette e tende.

LA SCALETTA

Per il Made in Italy Tour, Liganue ha studiato una scaletta che unisce i grandi successi di ieri e quelli di oggi inserendo anche i pezzi del nuovo album. Nell’ordine, ecco tutti i pezzi previsti nella quarta data di Roma: La vita facile, Mi chiamano tutti Riko, È venerdì, non mi rompete i coglioni, Ho messo via, L’odore del sesso, Happy hour, Ho fatto in tempo ad avere un futuro, G come giungla, Quella che non sei, I ragazzi sono in giro, Sogni di rock’nroll, A modo tuo, Ho perso le parole, Piccola stella senza cielo, Questa è la mia vita, Made in Italy, Un’altra realtà, Il meglio deve ancora venire, Non è tempo per noi, Lambrusco & pop corn, Balliamo sul mondo, Tra palco e realtà, Certe notti, Urlando contro il cielo.

