Gianna Nannini/ Sono pansessuale: ho amato uomini e donne. Penelope? Pensavo di non potere avere figli

Gianna Nannini (Foto: da Facebook)

Il coming out questa volta è ufficiale: Gianna Nannini ha parlato del suo rapporto con la sessualità in questi giorni in cui ha lanciato "Fenomenale", il primo estratto da "Amore gigante", il suo nuovo album. «Ho amato uomini e donne, sono pansessuale. Per me l'amore è consonanza di spirito, che è molto più importante del sesso. Di solito l'amore è possessivo, io credo nell'Amore gigante», ha raccontato la cantante nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Da tempo vive a Londra, con sua figlia Penelope e Carla, che ha sposato nonostante non creda al matrimonio: «La conosco da quarant'anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare». Tra le confessioni di Gianna Nannini spunta quella sulla sua prima volta, avvenuta a Milano con un campione di moto: «Fu bello: lui sapeva come fare».

LA LUNGA ATTESA PER PENELOPE

Gianna Nannini ha cominciato a far discutere quando pubblicò l'album America: in copertina la Statua della Libertà non aveva la tradizionale fiaccola, bensì un vibratore. «La masturbazione per me è sempre stata fondamentale, ancora lo è. Papà vide quell'arnese e lo confuse con un missile. Quando il Corriere di Siena gridò alla scandalo, capì la verità. Così scrisse una lettera di fuoco a Mara Maionchi, per ordinarle di togliere il cognome di famiglia dal disco», ha raccontato la rocker italiana al Corriere della Sera. Dalla sessualità alle droghe: Gianna Nannini ha ammesso di aver fumato canne in passato per «trovare il ritmo giusto nel canto», mentre ora ha smesso, perché non ritiene che sia educativo fumare davanti a sua figlia. Dalla sessualità alla religione però il passo è ancor più breve. La rocker spiega di non riconoscersi in nessuna, ma quando pensa all'aldilà si immagina come uno spirito dispettoso. La morte in ogni caso non le fa paura: quella degli altri invece si. Non la toccano neppure le critiche per aver avuto Penelope a 56 anni: «La Bibbia parla di mamme di settant'anni. L'ho chiamata Penelope perché l'ho attesa a lungo. Ho perso un bimbo di tre mesi, pensavo di non riuscirci più». Alla figlia ha detto la verità, cioè che non ha padre: «Lei ha capito».

