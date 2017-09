Lou Bellucci/ Addio allo storico vocalist del Diabolika: ancora sconosciute le cause della morte

Lou Bellucci (Foto: da Facebook)

Lou Bellucci, lo storico vocalist del Diabolika, è morto nella notte di ieri. Non sono molti i dettagli sul suo decesso, annunciato su Facebook dall'amico Emanuele Inglese. «Non ho parole, non potevo ricevere notizia peggiore di questa. Il 23 avresti dovuto presentarmi come solo tu sai fare», ha scritto il celebre dj. In molti piangolo la scomparsa di Bellucci, soprattutto chi è cresciuto nei primi anni 2000 ascoltando musica house. Al fianco dei migliori dj d'Italia ha fatto crescere la sua fama e quella del Diabolika, dove si ritrovavano non solo ragazzi romani, ma provenienti da tutta Italia. Lou Bellucci era così diventato un vero e proprio simbolo della scena house romana e non solo: oltre a Emanuele Inglese, con lui avevano collaborato altri dj come Henry Pass, Master of Cerymony, Lewis e Paolo Bolognesi. Poche ore fa la notizia sorprendente della sua morte. «Non trovo le parole.... Non ci posso credere. R.I.P. LOU», ha aggiunto Inglese. I fan sono in attesa di conoscere le ragioni della prematura scomparsa di Lou Bellucci: non ci sono al momento informazioni su eventuali problemi di salute o se invece si sia stato vittima di un drammatico incidente. Resta il cordoglio.

IL TRIBUTO SUI SOCIAL

In attesa di conoscere maggiori dettagli sulla morte di Lou Bellucci, resta il dolore dei fan e di tutta quella generazione che lo ha conosciuto frequentando il Diabolika. E infatti la notizia è circolata subito sui social network, destando lo stupore di chi aveva avuto modo di conoscerlo. «Stamattina se n'è andato un altro pezzo di storia...», ha scritto ad esempio un'utente. «Se ne va un pezzo della nostra adolescenza», il commento commosso di un altro utente. La pagina Facebook Viva gli anni 2000 lo ha ricordato anche con un filmato: «Si è spento stanotte Lou Bellucci. In suo ricordo noi di Viva gli anni 2000 pubblichiamo questo video storico di lui assieme a Henry Pass al Diabolika, ci mancherai Lou vero vocalist d'altri tempi e ti ringraziamo per aver fatto divertire un'intera generazione con la tua voce. R.I.P». Forse per alcuni è difficile comprendere tanto dolore, ma per i romani Lou Bellucci è stato un punto di riferimento per molti giovani alla ricerca di sano divertimento, oltre che un'icona della musica house.

© Riproduzione Riservata.