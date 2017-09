CORDE & VOCI D'AUTORE/ A Cremona una rassegna di cantautori-chitarristi

La locandina dell'evento

Dopo mesi di preparativi, eccoci qui a presentarvi la nostra Corde & Voci d'Autore, rassegna di cantautori-chitarristi in solo e in ensemble. e proprio per i motivi suddetti abbiamo dedicato la rassegna a Stefano Rosso.

Il tutto si terrà Domenica 1° Ottobre dalle 10 alle 18 all'interno dell'Acoustic Guitar Village, Cremona Musica International Exhbitions alla Fiera di Cremona.

La line-up è strepitosa e sarà composta dal meglio degli artisti indipendenti che offre il nostro paese; Claudio Sanfilippo, Federico Sirianni, Andrea Labanca, TIziano Mazzoni, Anita Camarella & Davide Facchini, Liana Marino, Stefano Fedele, Milena Piazzoli, Sara Velardo, e naturalmente da Francesco Lucarelli e dal sottoscritto che con il supporto di Alessio Ambrosi, direttore artistico dell'Acoustic Guitar Village, fungeremo anche da organizzatori. Due ospiti particolarmente rappresentativi del tema che abbiamo scelto: il cantautore genovese Max Manfredi e la cantautrice USA Diane Ponzio.

Questo non è un premio o un contest, ma per iniziare questo numero zero abbiamo formato una giuria che dopo aver deciso quale sia il set preferito, assegneranno al relativo artista una chitarra di liuteria Erredì costruita dal M° Roberto D'Elia e messa in palio dall'Acoustic Guitar Meeting. A comporre la giuria ci sono professionisti che da decenni si occupano di canzone d'autore e di musica acustica. Tra loro ci saranno, Enrico De Angelis (ex direttore artistico del Club Tenco), Gianni Zuretti di Mescalina, Giorgio Maimone di Bielle.org, Paolo Pasi del Tg3 Rai, Stefania Rosso (figlia di Stefano Rosso), Alessio Ambrosi che abbiamo citato, Andrea Carpi di Fingerpicking.net. A questo illustre elenco di professionisti si aggiungeranno un rappresentante di Martin Guitar Company e di Taylor Guitars, ossia del top mondiale di produzione di chitarre acustiche. Questo solo per darvi un'idea della rilevanza internazionale di questa vetrina fieristica ed artistica.

Tutte le notizie potranno essere trovate su www.acousticguitarvillage.net - La fiera si tiene dal 29 settembre al 1° ottobre, ospiterà i più grossi marchi di liuteria e produzione di chitarre acustiche del mondo, corsi, mostre, editoria musicale, accessori, noti chitarristi di fama mondiale impegnati in seminari, Tuck & Patti ad aprire il festival con un concerto al Teatro Ponchielli di Cremona venerdì 29 settembre e molto molto altro ancora. Vi consiglio di prenotare per passare uno o più giorni irripetibili di musica, di chitarre acustiche, di canzoni e liuteria.

