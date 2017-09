Concerto Luciano Ligabue / Roma, scaletta del Palalottomatica: il rocker in scena con il Made in Italy Tour

Luciano Ligabue

Questa sera, Luciano Ligabue sarà al Palalottomatica di Roma per la quinta tappa dei suoi concerti per il Made in Italy Tour. Il cantante, che negli scorsi mesi è stato costretto da un problema alle corde vocali a una lunga pausa dalle scene, tornerà quindi sul palco per recuperare gli eventi live posticipati qualche tempo fa. Vi ricordiamo che il concerto di questa sera, così come quelli realizzati dal rocker di Correggio negli ultimi sette giorni, si aprirà alle ore 21.00, mentre l’apertura dei cancelli è prevista con un po’ di anticipo, precisamente alle 18.30-19. Come per tutte le tappe, ci sono egli oggetti che non possono essere introdotti nell'area destinata ai visitatori, fra questi, naturalmente, zaini, trolley e borse di grosse dimensioni, trombette, bombolette spray, coltelli, oggetti appuntiti, bastoni per i selfie, droni, penne, ombrelli e fumogeni.

LA SCALETTA DELLA SERATA

Ad accogliere il pubblico che questa sera popolerà il Papalottomatica di Roma, ci sarà una scaletta che alternerà ai successi indimenticabili di Ligabue, i brani più recenti. Aprirà la serata sarà “La vita facile”, seguita successivamente da “Mi chiamano tutti Riko”, “È venerdì” e “Non mi rompete i coglioni”. Subito dopo sarà la volta del brano indimenticabile dal titolo “Ho messo via”, seguito da “L’odore del sesso”, “Happy hour”, “Ho fatto in tempo ad avere un futuro”, “G come giungla”, “Quella che non sei” e “I ragazzi sono in giro”. Si continuerà con i brani rock ripartendo quindi da “Sogni di rock’nroll”, “A modo tuo“, “Ho perso le parole“, “Piccola stella senza cielo“, “Questa è la mia vita“ e “Made in Italy“, seguiti da “Un’altra realtà”, “Il meglio deve ancora venire”, “Non è tempo per noi” e “Lambrusco & pop corn”. A concluder la serata, tre successi indimenticabili: “Balliamo sul mondo”, “Tra palco e realtà”, “Certe notti” e “Urlando contro il cielo”.

