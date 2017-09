JUSTIN BIEBER/ News: il cantante stupito per il trapianto di rene di Selena Gomez ma...

Justin Bieber

Justin Bieber non era a conocenza del trapianto al quale di recente è stata sottoposta la sua ex fidanzata Selena Gomez. Lei stessa ha annunciato la complicata operazione nei social network, precisando che essa è stata necessaria per sconfiggere il lupus, la malattia che l'ha colpita ormai da qualche anno. Il trapianto di rene è stato possibile grazie alla donazione della sua amica Francia Raisa, che la stessa Gomez ha ringraziato precisando che ora loro saranno legate per sempre. La notizia di questo intervento chirurgico ha fatto velocemente il giro del web ed è giunta anche a Justin Bieber, che ha completamente chiuso i rapporti con Selena dopo la fine della loro turbolenta relazione. La pop star ha quindi precisato di non essere stato a conoscenza della gravità dei problemi di salute della sua ex, né tanto meno della difficile operazione alla quale è stata sottoposta. E secondo quanto precisato dall'entourage della pop star canadese, questi problemi di salute non basteranno per riportare le due stelle del pop ad appianare le tante divergenze.

Justin Bieber non contatterà Selena Gomez

I siti web HollywoodLife.com e TMZ, sempre molto ben informati sulle novità delle celebrità d'oltreoceano, hanno recentemente riportato alcune notizie relative alla reazione di Justin Bieber dopo avere scoperto che Selena Gomez si è sottoposta ad un trapianto di rene. Alcune finti vicine al canadese, avrebbero infatti precisato che l'idolo delle teenagers è venuto a conoscenza di questa notizia nello stesso modo di tutti gli altri. Non ne era quindi a conoscenza prima dell'operazione, né tanto meno pensava che le condizioni di salute di Selena Gomez si fossero aggravate. Secondo le stesse fonti, Justin Bieber " è contento che Selena stia bene, ma non ha interesse a contattarla per vedere come va. Questo non sarà un motivo che li spingerà a parlare di nuovo. In generale lui è felice che vada tutto bene". Dunque i fan di questa coppia faranno bene a rassegnarsi una volta per tutte: un loro ritorno di fiamma appare a questo punto assolutamente impossibile.

© Riproduzione Riservata.