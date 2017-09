Umberto Tozzi, 40 anni che ti amo / Concerto all'Arena di Verona: ospiti Enrico Ruggeri, Marco Masini

Umberto Tozzi

Domani, nella suggestiva cornice offerta dall’Arena di Verona, Umberto Tozzi celebrerà la sua carriera con lo spettacolo dal titolo 40 anni che Ti amo, uno show imperdibile che porterà in arena i protagonisti più importanti della musica nazionale ed internazionale. Nel corso della serata, infatti, ad affiancare il noto cantautore nei suoi live ci saranno moltissimi ospiti d’eccezione, fra i quali Anastacia, Enrico Ruggeri, Marco Masini, ma anche Albano, Raf, Gianni Morandi e Fausto Leali. Sarà una serata di musica, aneddoti e racconti, il tutto per celebrare un successo tutto italiano e una carriera, quella di Umberto Tozzi, che non conosce confini. L’evento è stato prodotto da F&P Group, Momy Records, Concerto Music e Saludo, mentre la radio media partner ufficiale della serata è RTL 102.5. Vi ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito "Ticketone" e nei punti vendita.

L'EVENTO DOMANI NEL PRIME TIME DI CANALE 5

Per il ciclo dei “Grandi concerti di Canale 5”, l’evento dal titolo 40 anni che ti amo dedicato alla straordinaria carriera di Umberto Tozzi, verrà trasmesso dalla rete in prima serata martedì 19 settembre. Al centro dello show, naturalmente, ci sarà il celebre brano dal titolo Ti amo, una hit che ha fatto il giro del mondo e che ancora oggi continua a incantare le generazioni. Nel corso della serata ci sarà l’occasione di rivivere tutti i successi più importanti del celebre cantautore, ma anche di assistere a un vero evento live che porterà sul palco molti fra i protagonisti del mondo della musica. Fra questi, anche la celebre Anastacia, popstar internazionale che di recente ha avuto modo di partecipare, assieme al cantautore, a un remake del brano Ti Amo. Appuntamento, quindi, questa sera all’Arena di Verona per l’evento live, mentre per vedere lo spettacolo in tv basterà sintonizzarsi domani su Canale 5.

