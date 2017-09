Umberto Tozzi/ Operato d’urgenza: annullato il concerto evento di stasera

Umberto Tozzi operato d'urgenza

Umberto Tozzi è stato ricoverato d’urgenza questa mattina e per questo motivo il concerto-evento previsto per questa sera all’Arena di Verona dal titolo “40 Anni che Ti Amo” viene cancellato e posticipato a data ancora tutta da destinarsi: la notizia choc per i tantissimi fan e appassionati del mitico cantante di “Ti Amo” e “Gloria” è arrivata come un fulmine a ciel sereno, con anche la viva preoccupazioni per le condizioni di salute di Tozzi. Ci pensa lo stesso Umberto però a rassicurare tutti con una nota diffusa pochi minuti fa: «Mi dispiace con tutto il cuore per quello che sta accadendo. Tra poco entrerò in sala operatoria, avrei voluto essere con voi stasera per quello che si annunciava come il mio più bel concerto, ma ci vedremo prestissimo per passare insieme "la nostra serata indimenticabile». La serata di oggi, 18 settembre, doveva vedere anche la diretta live su Canale 5 in prime time, ma ora il concerto di Umberto Tozzi è ufficialmente annullato.

APPENDICITE ACUTA PER IL CANTANTE

La nota stampa dello staff di Umberto Tozzi spiega anche il motivo di una operazione così improvvisa e di forte urgenza: «Si informa che “40 ANNI CHE TI AMO”, il concerto-evento di UMBERTO TOZZI inizialmente previsto per stasera, 18 settembre, all’Arena di Verona verrà posticipato a causa di un’appendicite acuta per cui Umberto Tozzi è stato ricoverato in mattinata e verrà operato d’urgenza in queste ore». Il cantante è dunque ora sotto i ferri e se tutto andrà bene nei prossimi giorni combinerà già la fase di riabilitazione per tornare in sella al più presto e recupera il grande show previsto all’Arena di Verona. L’ Organizzazione, F&P Group, ha fatto richiesta al Comune di Verona per recuperare il concerto sabato 14 ottobre ed è in attesa di risposta: intanto I biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data (che verrà comunicata non appena confermata). L’organizzazione del concerto, ora annullato, ha disposto le seguenti decisioni sul fronte rimborso biglietti: «chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre venerdì 22 settembre».

© Riproduzione Riservata.