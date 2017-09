FEDEZ / News: matrimonio ad agosto con Chiara Ferragni? La coppia mantiene il riserbo sulla gravidanza

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Il mondo del gossip è in gran fermento alla notizia della probabile gravidanza di Chiara Ferragni. La sua storia d'amore con Fedez, infatti, prosegue a gonfie vele e la coppia potrebbe coronare il suo sogno d'amore il prossimo marzo, con la nascita di un bambino. A distanza di qualche settimana dall'immagine della fashion blogger sul red carpet del Festival di Venezia, i due papabili genitori continuano a mantenere il riserbo nei social network, evitando di rispondere alle tante richieste dei propri fan. Proprio coloro che sono sempre molto attivi nei rispettivi profili Instagram, questa volta non hanno nulla da dire: chi tace acconsente, dunque? Ne è convinta la rivisita Spy, che nell'ultimo numero ha raccontato qualche dettaglio in più su quella che viene data come una notizia certa: non solo Chiara Ferragni sarebbe incinta, ma avrebbe persino deciso di convolare a giuste nozze il prossimo agosto, dopo la nascita del bebè.

Fedez si tinge i capelli al prossimo disco di Platino?

Nel frattempo la carriera di Fedez prosegue a gonfie vele: il giudice di X Factor, attualmente impegnato nelle audizioni che vanno in onda tutti i giovedì sera su Sky Uno, qualche giorno fa ha festeggiato insieme al socio J-Ax il quinto disco di Platino per la hit dell'estate 'Senza pagare'. Tale singolo continua ad essere il più scaricato in Italia e a soggiornare costantemente nelle prime posizioni della classifica Fimi. E a quanto pare, al sesto disco di Platino Fedez potrebbe anche commettere una pazzia. Lui stesso su Twitter ha annunciato che al prossimo traguardo si tingerà i capelli, chiedendo ai fan quale colore preferiscano. Per ora il rosa sta avendo la meglio, si presenterà alla fase finale di X Factor con il nuovo look? Per quanto riguarda invece il sodalizio con J-Ax, quest'ultimo ha di recente fatto chiarezza sulle voci di una possibile rottura con l'amico e socio. In effetti, in futuro i due rapper hanno in programma di riprendere la propria carriera da solisti, anche se ciò non significherà la fine del rapporto imprenditoriale in Newtopia.

