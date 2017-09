JUSTIN BIEBER/ Video, preoccupato per Selena Gomez? I fan aprono in un ricongiungimento

Justin Bieber (Instagram)

Justin Bieber ha appreso dai social network la notizia del trapianto di rene al quale ha dovuto sottoporsi Selena Gomez per sconfiggere una grave malattia. Sebbene il cantante non si sia espresso esplicitamente sulla sua preoccupazione, alcuni siti web americani hanno riportato alcune fonti a lui vicine. Secondo tali persone, Bieber avrebbe dichiarato di essere contento dei miglioramenti della sua ex fidanzata, pur precisando che questa novità non lo porterà ad un riavvicinamento con lei. Tra loro non ci sarebbe dunque nessun tipo di contatto e difficilmente le cose cambieranno nell'immediato futuro. Diverso è però il punto di vista di molti followers delle due stelle della musica pop che, davanti alle avversità, hanno già cominciato a sperare in loro ritorno di fiamma. È vero che la star della Disney è fidanzata con il rapper The Weeknd, ma è altrettanto vero che lei e Bieber hanno diverse occasioni d'incontro, prime fra tutte le Messe della Hillsong Church di cui entrambi fanno parte.

Justin Bieber e Selena Gomez: i fan possono sperare?

La speranza non muore mai tra i fan di Justin Bieber e Selena Gomez, che continuano a sognare di rivedere nuovamente insieme i loro idoli. Se lei ha un'altra persona al suo fianco, ben diverso è il caso del suo ex che dopo qualche breve flirt continua a mantenere un basso profilo. Da settimane non si sente parlare di lui dal punto di vista del gossip e i suoi colpi di testa sembrano solo un lontano ricordo. Dopo avere girato tutti i continenti con il suo Purpose Tour, il cantante canadese si è fermato in pianta stabile a Los Angeles, dove viene costantemente fotografato da vari paparazzi. Proprio nella città della California ha recentemente ritrovato uno dei suoi più grandi amori, ovvero lo skateboard che ha ripreso a praticare. Clicca qui per vedere il video nel quale Bieber si allena con il suo skate confermando, se ancora ci fossero dei dubbi, la sua abilità.

