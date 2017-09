LADY GAGA/ Malata, scopre il Rosario: dalle frasi blasfeme all'Eucarestia

Lady Gaga, foto da Instagram

LADY GAGA MALATA RISCOPRE LA PREGHIERA? Non solo problemi fisici, quelli che l'hanno costretta a cancellare il suo tour mondiale, per Lady Gaga. I personaggi del mondo dello spettacolo eccessivi, che mettono in mostra un Io che confuso dietro il travestitismo, l'ambiguità sessuale, l'ostentazione di una concezione della trasgressione sempre ai massimi livelli, spesso e volentieri nascondono una estrema fragilità psichica. Difficile dire quanto a questi personaggi venga imposto dal mondo dello spettacolo e quanto sia frutto di una scelta personale. E' certo che in quel mondo il successo lo si ottiene più appariscenti si è, oggi che contano solo il look e l'aspetto esteriore invece dei contenuti, ma è anche vero che dietro questa ostentazione si nasconde anche il desiderio intimo di essere notati, accettati, esaltati. Non c'è da stupirsi: non si diventa delle star se non si è ambiziosi, è una storia vecchia che comincia dai tempi di Elvis Presley e continua oggi fino a Lady Gaga. Già, l'artista italo-americana, vero nome Stefani Joanne Angelina Germanotta, che dopo aver stupito imponendosi con sfrontatezza, oggi sta pagando probabilmente il prezzo di tutto questo. Problemi fisici a parte che si spera possa superare al più presto, Lady Gaga ha rilasciato oggi una intensa dichiarazione in cui parla anche di problemi mentali. Come si sa l'artista qualche tempo fa dichiarò di essere stata stuprata quando aveva 19 anni.





"Sono sempre stato onesto a proposito delle mie lotte fisiche e mentali. Cercando per anni di arrivare al fondo di questi problemi. È complicato e difficile da spiegare, e stiamo cercando di capirlo. Quando mi sentirò più forte e quando mi sentirò pronta, racconterò la mia storia in modo più approfondito e ho intenzione di farlo in modo da non solo aumentare la consapevolezza, ma ampliare la ricerca per altri che soffrono come me, in modo da poter contribuire alla lotta a questi problemi. Io uso la parola "soffrono" non per pietà o attenzione, e sono rimasta delusa di vedere persone che online dicono che faccio la drammatica, inventandomi cose o giocando a fare la vittima perché ho smesso di fare concerti". Aggiunge che "se mi conoscete dovreste sapere che sono una combattente, uso le parole sofferenza e dolore cronico perché mi hanno cambiato la vita, impedendomi di averne una normale e tenendomi lontana da ciò che amo di più, esibirmi per i mie fan". Ad accompagnare queste parole una foto, pubblicata su Instagram, dove la si vede intensamente pregare con un rosario tra le mani. Certo, ci sarà chi dirà che una foto come questa aumenta solo il senso di vittimismo e di dramma costruito. Ma Lady Gaga ha già dimostrato in passato la sua fede cattolica. Lo scorso anno aveva pubblicato un post in cui raccontava di essere andata a messa con la sua famiglia da tale Padre Duffell commentando la sua omelia: "Sono rimasta colpita oggi quando ha detto 'l'Eucarestia non è un premio per i giusti ma è il cibo che Dio ci dà". E pensare che un suo noto video conteneva immagini blasfeme, mentre l'artista ingoiava proprio un rosario. Chissà cosa sta veramente vivendo Stefani.

