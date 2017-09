JUSTIN BIEBER/ News: il nuovi record del cantante su Twitter e nelle classifiche americane

Justin Bieber

Justin Bieber può essere considerato il cantante dei record nonostante la sua giovanissima età. In pochi anni di carriera la pop star canadese ha raggiunto risultati di tutto rispetto, l'ultimo dei quali è stato certificato recentemente da Twitter: l'idolo delle teenagers di tutto il mondo ha toccato quota 100 milioni di followers su Twitter, diventando il canadese e il personaggio maschile più seguito in assoluto. Meglio di lui nella classifica assoluta c'è soltanto Katy Perry con 103 milioni, mentre staccati sono gli altri idoli mondiali Lady Gaga, Taylor Swift e Justin Timberlake. Ma il nuovo risultato ottenuto da Bieber è soltanto l'ultimo di una serie incredibile di record: pensiamo solo alla parola 'Belieber' che è stata twittata 84 milioni di volte nel social network o all'hashtag #100MBeliebers che in poche ore è stato il più usato su Twitter. Insieme a questi incredibili risultati relativi ai social, segnaliamo anche le ultime novità della Billboard Hot 100.

Solo Mariah Carey come Justin Bieber in classifica

Sarà anche uno dei vip più chiacchierati al mondo, ma Justin Bieber continua ad essere amatissimo nonostante le tante polemiche degli ultimi giorni. Le foto in cui è apparso nudo nel profilo di Selena Gomez, non hanno scalfito la popolarità del cantante, ancora al vertice della più autorevole classifica americana di musica. La Billboard Hot 100 relativa alla prima settimana di settembre ha riconfermato al vertice la versione remix di Despiacito per la 16° settimana consecutiva uguagliando il record in precedenza ottenuto da Mariah Carey. Mai prima di allora nessun cantante era riuscito ad ottenere un simile traguardo che, considerando la popolarità della hit, potrebbe essere migliorato già a partire dalla prosssima settimana. Con curiosità i fan seguono anche gli sviluppi di Friends, il nuovo brano che per ora si attesta alla 20° posizione ma che sembra destinato ad un inevitabile miglioramento.

