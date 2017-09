JUSTIN BIEBER/ Marilyn Manson risponde alle scuse del collega: "Facciamo qualcosa insieme"

Justin Bieber

Le dichiarazioni di Marilyn Manson nei confronti di Justin Bieber della scorsa settimana avevano sorpreso gli appassionati di musica. Il Reverendo aveva criticato il giovane collega, colpevole di avere utilizzato delle magliette con il suo volto durante alcuni suoi concerti. Erano state soprattutto le parole del canadese ad aver fatto indiavolare Manson, quando lo aveva provocato con delle parole che non erano piaciute affatto al Reverendo ovvero: "Ehi, ti ho fatto tornare famoso!". In risposta a tale affermazione, Manson si era espresso duramente affermando: "È stato un vero pezzo di m***a a dirmelo con quell’arroganza. Faceva tanto il simpatico, tipo ‘Hey fratello’, e mi toccava mentre mi parlava". Ma ora, quella che sembrava una diatriba non destinata a concludersi in tempi rapidi, potrebbe trasformarsi in una collaborazione musicale tra due star tanto diverse.

Marilyn Manson perdona Justin Bieber e...

A distanza di qualche giorno da tali parole, Marilyn Manson ha precisato di essersi chiarito con Justin Bieber, dopo avere da lui ricevuto un messaggio di scuse: "Amico, sono Bieber. Perché quell'articolo? Pensavo che il nostro incontro fosse stato piacevole. Se però qualcosa non ti è andata giù per via della maglietta mi spiace molto. Comunque, a prescindere, mi spiace se ti sono sembrato uno st*** o se sono stato semplicemente uno st*** e se lo sono stato, ti assicuro che non era mia intenzione". In un'intervista rilasciata ad Haward Stern, il Reverendo ha quindi ammesso di avere esagerato con i toni relativi alla questione della maglietta e di avere particolarmente gradito la reazione del canadese. Il duro scontro della scorsa settimana, potrebbe quindi trasformarsi presto in una nuova collaborazione artistica: " Adesso siamo a posto. La gente ha trasformato questa cosa della maglietta in un finto scontro. Ribaltiamo la situazione, f*** la stampa: facciamo qualcosa insieme. Sarebbe la cosa migliore. E non scusarti, non sei stato uno st***".

