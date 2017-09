SALVADOR SOBRAL RICOVERATO/ Ultime notizie, vincitore Eurovision 2017: gravi condizioni, serve trapianto cuore

Salvador Sobral ricoverato (Twitter)

È in gravi condizioni Salvador Sobral, il cantautore portoghese noto per aver vinto l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest 2017: è stato ricoverato due giorni fa preso l’ospedale Santa Cruz en Carmaxide di Lisbona, come riporta stamane ptjornal.com. «Salvador Sobral è ora "controllato e vigilato", e correrebbe meno rischi per la sua vita rispetto a quelli del 18 settembre, giorno in cui si è reso necessario il ricovero immediato», spiega ancora la stampa portoghese dopo il ricovero del cantante molto noto in patria. Secondo però quanto raccontato da Rockol questa mattina, Salvador Sobral sarebbe ancora collegate ad alcune macchine che svolgono le funzioni normali, dato che i suoi organi in questo momento necessitano di un supporto meccanico per poter continuare a svolgere le funzioni vitali.

IN ATTESA DA TEMPO DI UN TRAPIANTO DI CUORE

Con la sua "Amar pelos dois" aveva colpito tutti nel Festival di musica europea, battendo il nostro Francesco Gabbani che con Occidentali’s Karma era dato come il grande favorito. Eppure Sobral aveva stupito con la sua voce armonica e soprattutto con la sua storia assai complessa: da tempo infatti soffre di seri problemi cardiaci, tanto che è in attesa di un trapianto di cuore da anni. Proprio per quel grave problema cardiaco, all’Eurovision non aveva potuto partecipare alle prove, e aveva mandato la sorella a cantare al posto suo. In finale poi, dopo la clamorosa vittoria, aveva duettato con lei sul palco commuovendo l’intero Portogallo, e non solo. Ora Sobral è atteso dalla battaglia più grande, quella contro la morte per la quale è collegato ad una macchina che lo supporta nella respirazione e nel battito.

