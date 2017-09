JUSTIN BIEBER/ News: quattro le nominations per i Latin Music Awards grazie a Despacito Remix

Justin Bieber

Justin Bieber non finisce mai di stupire, riuscendo ad entrare di diritto anche in un importante evento musicale che in passato non la ha mai visto tra i grandi protagonisti. Motivo di soddisfazione per la pop star canadese sono le quattro nominations ottenute ai Latin American Music Awards che si terranno il prossimo 26 ottobre nel prestigioso Dolby Theatre di Hollywood. Il merito di questo importante riconoscimento è da attribuire alla sua collaborazione con Luis Fonsi e Daddy Yankee nella versione remix di Despacito, che ha permesso a Bieber di ottenere un grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti. La hit dell'estate è infatti rimasta alla prima posizione della Billboard Hot 100 americana per 17 settimane consecutive, uguagliando il record in precedenza raggiunto solo da Mariah Carey. Non solo: Despacito con Justin Bieber è stato anche il pezzo più scaricato dell'estate su Spotify, raggiungendo le primissime posizioni nel numero di download complessivi.

Quattro nominations ai Latin American Music Awards

Ecco le quattro categorie nelle quali Justin Bieber concorrerà in occasione dei prossimi Latin American Music Awards: Canzone dell'anno, Miglior Canzone Pop/Rock, Miglior Collaborazione e Miglior Artista Cross Over. Inutile aggiungere che Despacito sarà sicuramente grande protagonista dell'imminente evento musicale, anche se l'artista che ha ottenuto il maggior numero di nomination è Shakira con ben nove diverse categorie nelle quali potrà concorrere. Justin Bieber deciderà di ritirare in prima persona l'eventuale, e quasi certo premio? La domanda spopola sul web da parte dei fan dell'artista che non vedono l'ora di potere sentire nuovamente la sua musica dopo la brutta notizia della sospensione del suo tour. Da allora, la voce dell'idolo delle teenagers non si è più sentita dal vivo, anche se una piacevole sorpresa è arrivata con il suo nuovo singolo Friends, che purtroppo non ha ottenuto gli stessi incredibili risultati di altri suoi precedenti progetti.

