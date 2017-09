SPRINGSTEEN/ Un disco dal vivo (del 1978) per le vittime degli uragani Irma e Harvey

La copertina del disco

Si sa che il meglio di Bruce Springsteen è quello che lui dà dal vivo, in torrenziali concerti di anche quattro ore in cui fa ballare stadi interi. Se poi si risale alla fine degli anni 70, il suo periodo per molti fan migliori, quello che sta uscendo è una vera chicca natalizia per tutti i suoi fan. Per raccogliere infatti fondi per le vittime degli uragani Harvey e Irma che hanno devastato rispettivamente Florida e Texas, il Boss ha messo in vendita sul suo sito ufficiale un concerto risalente appunto al 1978, registrato neanche a farlo apposta nella capitale del Texas, Houston. Un concerto leggendario, del quale i fan si sono scambiati nastri pirata per anni e che adesso opportunamente martirizzato esce per la prima volta su cd con il titolo di "Musicares Hurricane Relief Funf". In realtà il concerto era stato già pubblicato su dvd alcuni anni fa in un cofanetto, ma questa è la prima pubblicazione audio ufficiale e ha anche uno scopo benefico. Al tempo Springsteen stava presentando dal vivo il suo ultimo disco, Darkness on the erge of ton, ma nel doppio cd live trovano spazio anche canzoni che all'epoca non erano ancora uscite come Independence Day e The Fever e anche il classico natalizio Santa Claus is coming to town.

