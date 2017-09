Concerto Rolling Stones a Lucca / Sei a caccia di un biglietto? Ti servono 1000 euro, è polemica

Rolling Stones

Sabato 23 settembre, i Rolling Stones suoneranno a Lucca nell’unica data italiana del tour mondiale. I 55mila biglietti a disposizione per l’evento sono stati polverizzati in poche ore e, ad un giorno dal grande evento, sul web, il fenomeno del bagarinaggio online si sta diffondendo a macchia d’olio. Esattamente com’è accaduto per altri concerti evento, sulle varie piattaforme dedicate alla vendita dei biglietti, i prezzi sono arrivati alle stelle. C’è chi, per cause di forza maggiore, è costretto a rinunciarci e cerca di recuperare la cifra spesa e chi, invece, cerca di speculare sulla passione delle persone. Sono tanti, infatti, coloro in possesso di un biglietto che stanno cercando di guadagnare quattro-cinque volte la cifra spesa per acquistarlo. Come riporta il portale Il Tirreno Toscana, su Kijiji per un biglietto che, acquistato regolarmente, sarebbe costato 200 euro più la prevendita, è in vendita a 1500 euro. Una cifra da capogiro che rende l’idea di quanto business ci sia dietro l’organizzazione di un concerto. «Vendo fino a dieci biglietti per i Rolling Stones nella zona migliore, Prato Gold – scrive un utente sul sito Lucca Bakeca – Consegna a mano in zona Viareggio, disponibile anche alla spedizione per 450 euro l’uno». Un vero e proprio mercato nero di cui sono all’oscuro gli artisti.

IL FENOMENO DEL BAGARINAGGIO ONLINE

Quello della vendita dei biglietti su internet è ormai diventata una pratica diffusa. Il bagarinaggio online è un fenomeno che sfrutta le passioni della gente speculando sulla vendita di biglietti che, a cose normali, non sarebbero costati più di 200 euro più la prevendita. Un fenomeno che non riguarda solo i Rolling Stones ma i maggiori artisti nazionali e internazionali. Vasco Rossi, ad esempio, ha cercato di arginarlo affidando la vendita dei biglietti del concerto di Modena Park ad un’azienda che, attraverso la vendita nominativa, ha sperato di evitare che i biglietti finissero sulle piattaforme dedite a questo tipo di attività. Arginare il bagarinaggio, tuttavia, appare quasi un’impresa impossibile. Per assistere all’unico concerto italiano dei Rolling Stones, infatti, c’è gente disposta a sborsare 1500 euro per un biglietto. A poche ore dal concerto di Lucca, su internet, si è sviluppato un vero e proprio mercato nero di vendita dei tagliandi che sta attirando l’attenzione di chi, per soddisfare la propria passione, è disposto a spendere cifra esorbitanti.

