Fabri Fibra / Video, esce "Stavo pensando a te", il nuovo singolo e l'inedita svolta romantica

Fabri Fibra, "Stavo pensando a te"

Da ieri, giovedì 21 settembre è entrato nell'airplay radiofonico il nuovo singolo di Fabri Fibra dal titolo "Stavo pensando a te", tratto dall'ultimo album "Fenomeno". Il pezzo romantico prodotto da Big Fish è stato immediatamente apprezzato dal pubblico. Oltre al singolo in musica è stato pubblicato anche il video. Dopo il grande successo estivo di Pamplona, con la collaborazione dei TheGiornalisti, arriva questo brano che regala al pubblico un lato inedito del rapper raccontando una storia d'amore decisamente tormentata ma per questo bellissima. La clip ufficiale, uscita oggi è stata interamente girata a Los Angeles, dove Fabri Fibra compare a volte sorridente ed altre con una espressione decisamente tormentata. Davanti ad alcuni colorati murales, il rapper si divide poi, anche tra passeggiate da solo per le strade della bellissima città. Fabrizio Tarducci, ancora una volta racconta le sue emozioni, proponendo al suo pubblico delle sonorità differenti ma ugualmente apprezzate.

Fabri Fibra, esce oggi “Stavo pensando a te"

“Stavo Pensando a Te”, il nuovo singolo di Fabri Fibra è stato, tra le altre cose, anche uno dei 3 brani con cui il rapper è stato il primo protagonista italiano del format originale “Vevo Off The Record” e ha avuto il piacere di esibirsi in una strepitosa performance dal vivo. Il video attualmente è al settimo posto dei Vevo Original più condivisi di sempre. A seguire, le nuove date del cantante e, più in basso, anche il video ufficiale della nuova canzone.

Ecco le date dei concerti:

17 ottobre - Trezzo sull’Adda (Live Club)

20 ottobre - Venaria Reale (Teatro Concordia)

21 ottobre - Nonantola (Vox Club)

23 ottobre - Milano (Alcatraz) - SOLD OUT

27 ottobre - Firenze (Obihall)

28 ottobre - Padova (Gran Teatro Geox)

3 novembre - Roma (Atlantico)

4 novembre - Napoli (Pala Partenope)

7 novembre - Milano (Alcatraz)

10 novembre - Lugano (Padiglione Conza)

11 novembre - Bologna (Estragon)

