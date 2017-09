Grazia Letizia Veronese / Chi è la moglie di Lucio Battisti che litiga con Mogol per l'eredità

Lucio Battisti, primo piano (Archivio)

LA CAUSA INTENTATA DA MOGOL

A oramai 19 anni dalla prematura scomparsa di Lucio Battisti, avvenuta il 9 settembre del 1998, non accenna a concludersi la querelle attorno all’immenso patrimonio discografico lasciato dall’indimenticato cantautore reatino. Infatti, sin da allora, Grazia Letizia Veronese, la paroliera e compositrice brianzola vedova di Battisti, non ha voluto mai concedere lo sfruttamento a fini commerciali delle canzoni del marito e la possibilità di celebrarne la figura o, come aveva scritto il critico musicale Gino Castaldo in una lettera aperta pubblicata su La Repubblica e rivolta proprio alla dirette interessata nel 2016, “anche solo di testimoniare ed elaborare l’enorme eredità lasciata da suo marito”. Tuttavia, la polemica ha toccato il suo punto massimo cinque anni fa quando Giulio Rapetti, in arte Mogol, protagonista con Battisti di uno dei più fortunati sodalizi artistici degli ultimi 50 anni, ha deciso di fare causa alla vedova, chiedendo un risarcimento di 8 milioni di euro per aver ostacolato lo sfruttamento del suddetto repertorio dell’artista di cui lui è co-autore. In prima istanza, il tribunale di Milano aveva respinto la richiesta di Mogol, ma si preannunciano già nuovi capitoli di quella che è oramai una lungaa battaglia legale.

IL LEGAME SENTIMENTALE E ARTISTICO DI GRAZIA LETIZIA VERONESE CON LUCIO BATTISTI

Grazia Letizia Veronese, conosciuta anche con il nome d’arte di Velezia, è nata a Limbiate (Monza) il 21 settembre del 1943. Dopo aver fatto il suo ingresso nel mondo della musica italiana aggregandosi al Clan Celentano, la Veronese incontrò Lucio Battisti all’età di 25 anni durante il Festival di Sanremo del 1968, per non separarsene mai più: il loro fu un amore a prima vista che li portò l’anno successivo al fidanzamento, mentre le nozze saranno celebrate solamente otto anni dopo, con rito civile quando il piccolo Luca, il loro primogenito, aveva già tre anni. Assieme al cantautore laziale, la Veronese diede vita a un fortunato connubio artistico prima ancora che sentimentale, diventando la co-autrice dei testi dell’album E già. Nonostante questo, sin da quando Battisti era in vita è stata oggetto di numerose critiche, tra le quali quella di aver fattualmente contribuito all’addio non solo alla “separazione” da Mogol dello stesso Battisti, ma anche all’allontanamento dalle scene e dalla vita pubblica del marito, bloccando anche l'uscita di un lp postumo all'indomani della morte. Negli ultimi anni, come è noto, assieme a un pool di avvocati ha cominciato a proteggere l’opera e l’immagine del marito, vietando qualsiasi uscita di cover, dischi o pubblicazioni che lo riguardassero.

