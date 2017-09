JUSTIN BIEBER / News: dopo Friends, è imminente l'uscita di un nuovo singolo? (22 settembre)

Justin Bieber (Instagram)

Quando Justin Bieber aveva annunciato la decisione di cancellare le date rimaste del suo Purpose Tour, molti suoi fan avevano temuto il peggio: qualcuno aveva ipotizzato che l'idolo delle teenagers avesse deciso di abbandonare il mondo della musica, per dedicarsi completamente alla Hillsong Church e alla religione, altri che volesse prendersi semplicemente un lungo periodo di pausa dai clamori mediatici. Tali ipotesi erano state prontamente smentite dall'entourage di Bieber che aveva voluto chiarire la questione, affermando che nessuno dovrà preoccuparsi per nuovi colpi di testa né tanto meno per un fantasioso cambiamento epocale della sua vita. A confermare il desiderio di restare sulla cresta dell'onda era arrivata a metà agosto la presentazione del suo nuovo singolo Friends, nato dalla collaborazione con Bloodpop, arrivato solo ai margini delle principali classifiche musicali americane. Ma sembra che le sorprese non siano finite qui.

In arrivo un nuovo singolo di Justin Bieber?

Dopo il lancio del singolo Friends, avvenuto a metà agosto, Justin Bieber ha continuato a passare molto tempo in studio di registrazione, come da lui stesso confermato su Instagram. Il canadese ha infatti pubblicato su Instagram un breve snippet di una canzone inedita che riporta queste parole: "How did you want me to let go? You don't deserve this emotional rollercoaster I keep on doing the same thing". Queste parole tradotte significano: "Come volevi che ti lasciassi andare? Non meriti questa montagna russa di emozioni Continuo a fare la stessa cosa". Clicca qui per ascoltare parole e musica di questa nuova canzone. Per il momento si tratta soltanto di circa dieci secondi di melodia, ma già i fan si dicono estasiati per quello che ritengono un futuro grande successo. Il canadese tornerà sulla cresta dell'onda con un suo pezzo, dopo l'importante collaborazione con Luis Fonsi in Despacito Remix?

© Riproduzione Riservata.