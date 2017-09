ROLLING STONES, CONCERTO A LUCCA/ Scaletta e tutto quello che c’è da sapere (23 settembre)

Rolling Stones

Dopo tre anni dal grande show al Circo Massimo di Roma, i Rolling Stones tornano in Italia con un concerto evento per il quale sono andate a ruba, in pochi minuti, 55mila biglietti anche se è ancora possibile trovare qualche tagliando anche se ad un prezzo maggiorato rispetto a Ticket One. L’arrivo dei Rolling Stones in Italia ha scatenato la febbre non solo a Lucca ma nelle città circostanti. I Rolling Stones sono arrivati in Italia giovedì 21 settembre. La band è atterrata a Pisa e, successivamente, ha raggiunto Firenze. Mick Jagger Jagger, come fa sapere Il Tirreno, ha alloggiato al Four Seasons mentre gli altri tre membri della band al St. Regi. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts sono in splendida forma e pronti a regalare uno show unico al proprio pubblico. Nonostante non siano più dei trentenni, i Rolling Stones continuano a stupire i propri fans. Per l’arrivo dei Rolling Stones, Lucca è una città completamente bloccata. Scuole chiuse, strade bloccate e ingenti misure di sicurezza sono state previste dal comune di Lucca affinchè tutto si svolge senza problemi. Il concerto dei Rolling Stones comincerà alle 21 ma i cancelli saranno aperti sin dalle 13 per permettere a tutti i partecipanti di entrare senza problemi.

LE MISURE DI SICUREZZA E TUTTI I DIVIETI

Ingenti le misure di sicurezza previste per il mega concerto dei Rolling Stones. 400 agenti vigileranno sull’area concerto dove, per tutta la giornata di sabato, sarà vietata la circolazione dei veicoli. Tutti i partecipanti dovranno superare il controllo dei metal detector. Otto le aree di parcheggio messi a disposizione dall’organizzazione. Considerando il grande numero di presenze previste in città, il comune di Lucca consiglia di arrivare a Lucca con i treni. Trenitalia, infatti, ha messo a disposizione un servizio speciale, con convogli straordinari oltre l’orario ordinario per Viareggio, Pisa, Aulla o Firenze. Come è accaduto negli altri concerti evento che si sono tenuti in Italia durante la scorsa estate, sono tanti i divieti. All’interno dell’area concerto non si potranno portare zaini, trolley e borse di grosse dimensioni, trombette, bombolette spray, coltelli, oggetti appuntiti, bastoni per i selfie, droni, penne, ombrelli e fumogeni.

LA SCALETTA

I Rolling Stones resteranno sul palco per circa due ore sfoderando una scaletta di venti canzoni. Al centro dello show della band ci sarà la musica. Mick Jagger e i suoi stupiranno il pubblico di Lucca con una scaletta che racchiude i successi storici con quelli più attuali. Ecco tutti i brani che i Rolling Stones eseguiranno sul palco di Lucca: Sympathy for the devil, It’s only rock ‘n’ roll (but I iike it), Tumbling dice, Out of control, Just your fool, Ride ‘em on down, Play with fire, You can’t always get what you want, Dancing with Mr. D, Under my thumb, Paint it black, Honky tonk women, Slipping away, Happy, Midnight Rambler, Miss you, Street fighting man, Start me up, Brown sugar, e (I Can’t Get No) Satisfaction.

