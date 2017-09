EDITORS/ Unica data italiana, 22 aprile, Forum di Assago. Info biglietti

Editors

Dopo il successo dell’ultimo tour e dell’ultimo album "In Dream" la band inglese torna nel nostro paese per un’unica data ad aprile a Milano per presentare i successi degli album pubblicati sino ad oggi e il nuovo lavoro di cui non si conosce ancora il titolo ma la cui pubblicazione è prevista nei prossimi mesi. Stay Tuned!



In Dream (2015) è l’ultimo album pubblicato dalla band.

‘The Weight Of Your Love’ (2013) è stato il primo con la nuova e attuale line up che vede Tom Smith, Russell Leetch e Ed Lay affiancati da Justin Lockey e Elliott Williams.

I precedenti lavori An End Has a Start (2007) e In This Light And on This Evening (2009) sono entrati al n°1 in classifica in UK, aggiudicandosi entrambi il disco di platino.

Il loro album di debutto The Back Room (2005) ha venduto + di 500.000 copie in UK.





Gli Editors sono:

Tom Smith: lead vocals, guitar, piano

Russell Leetch: bass guitar, synthesizer, backing vocals

Ed Lay: drums, percussion, backing vocals

Justin Lockey: lead guitar

Elliot Williams: keys, synthesizer, guitars, backing vocals

Via G. Di Vittorio, 6 • Assago

Biglietto: 25 / 30 / 35 / 40 euro tutto + d.p.

apertura porte 18 30

inizio concerti 20 00

PREVENDITE DISPONIBILI DAl 21 SETTEMBRE ALLE 11:00

www.ticketone.it, call center 892 101

bookingshow.com

www.dnaconcerti.com

