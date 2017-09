LOWIE AWARDS 2017 / Finalisti Brian Eno, FKA Twigs e Deezer: la premiazione si terrà il 16 novembre

Lowie Awards 2017

La musica europea è costantemente in evoluzione e non ha niente da invidiare a quella americana: è questo il messaggio che vuole lanciare la International Academy of Digital Arts & Sciences in merito alla prossima edizione dei Lowie Awards. Sono tre i finalisti annunciati per l'importante categoria, versione europea del più famoso concorso internazionale Webby Awards: Brian Eno, FKA Twigs e Deezer. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 16 novembre nella cerimonia di gala organizzata al Picture House a Londra e fin da ora Gianfranco Chicco, European Marketing Director dei Lovie Awards, è sicuro dell'importante risultato ottenuto: "Il livello di capacità che abbiamo rilevato nei lavori dei concorrenti dimostrano come gli europei rimangano in prima linea nell'innovazione digitale".

Lowie Awards 2017: ecco chi sono i tre finalisti

Brian Eno è un cantautore e produttore discografico britannico già molto noto al grande pubblico. In passato ha collaborato con artisti di fama mondiale quali David Bowie (per la cosiddetta trilogia berlinese ovvero Low, Heroes e Lodger), Talking Haeds e U2. Proprio Brian Eno è stato fonte di ispirazione nell'indimenticabile lavoro del 1987 di quest'ultimi ovvero The Joshua Tree. A gennaio, il compositore britannico è tornato grande protagonista della scena musicale europea con il suo nuovo album 'Reflection' e successivamente con la collaborazione con la rock band portoghese Gift. Per quanto riguarda FKA Twigs, si tratta di una cantautrice britannica che risponde al nome di Tahliah Debrett Barnett. Attualmente è ancora impegnata nella stesura del suo primo album LP1, dal quale ha già estrapolato diversi singoli. Deezer, infine, è uno dei migliori servizi musicali attualmente disponibili suo mercato. Una delle piattaforme più scaricate in Europa, ha annunciato di recente di essere pronta alla quotazione in Borsa, proprio come il concorrente Spotify.

