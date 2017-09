JUSTIN BIEBER/ News: il suo patrimonio cresce nel 2017 a 305 milioni di dollari

Justin Bieber

Il patrimonio di Justin Bieber è cresciuto ancora nel 2017 arrivando alla cifra esorbitante di 305 milioni di dollari. Lo scorso anno era stato stimato a 270 milioni circa, dopo una crescita costante avvenuta in soli 10 anni. Per quanto riguarda invece i guadagni dell'ultimo anno, avvenuti soprattutto grazie al suo monumentale Purpose Tour (che come ricorderete è stato interrotto prima del tempo), essi sono stati di 83,5 milioni di dollari, mentre nel 2016 si erano fermati a 56 milioni. Tali dati confermano come il cantante canadese sia una delle celebrità più ricche al mondo, soprattutto se paragonati ai coetanei. Già nel 2013 la rivista Forbes aveva considerato Justin Bieber la nona celebrità più ricca al mondo, attualmente è proprio lui il più ricco per quanto riguarda gli Under 25. Dati da capogiro anche per quanto riguarda la sua presenza nei social network: qualche settimana fa, infatti, la pop star era riuscita a superare i 100 milioni di appassionati su Twitter, fermandosi solo dietro alla vicinissima Katy Perry. Bene anche su Instagram con quasi 92 milioni di followers.

Justin Bieber e l'indizio del suo nuovo singolo

Mentre i dati relativi alla ricchezza di Justin Bieber spopolano sul web, lui continua a dare notizie di sè preannunciando una nuova graditissima novità. Su Instagram Stories ha infatti pubblicato un breve pezzo che potrebbe presagire il lancio di un nuovo singolo. Già in precedenza aveva informato i belibers dell'arrivo di 'Friends' attraverso i social network e anche in questo caso potrebbe trattarsi di una sorpresa altrettanto gradita. Considerando che il precedente singolo non ha toccato l'apice delle classifiche americane (anche se in Italia ha ottenuto pessimi risultati), potrebbe essere questa l'occasione perfetta per annoverare un'altra importante hit del suo ricco palmares. Sia Friends che 2U non sono stati due successi planetari, a differenza di quanto accaduto in precedenza per gran parte dei brani contenuti in Purpose.

© Riproduzione Riservata.