JOVANOTTI / Il nuovo tour di Lorenzo Cherubini da febbraio 2018: date e informazioni biglietti

Nel giorno del suo 51° compleanno, i fan di Lorenzo Cherubini meglio noto come Jovanotti, possono tornare a sorridere. Il rapper ha infatti annunciato il suo nuovo tour che partirà nel febbraio 2018 per promuovere il suo nuovo album in uscita a dicembre. Lui stesso qualche settimana fa aveva lanciato questa importante indiscrezione, affermando che "avrebbe fatto talmente tanti concerti da prendere la residenza di alcune città" e le ragioni di questa dichiarazione sono ora chiare. Il cantante, infatti, ha deciso di esibirsi per numerose sere nella stessa località, scegliendo i palazzetti come luogo dei suoi concerti. Le date ufficializzate sono per il momento 50 (in futuro potrebbero persino aumentare) e lo porteranno sia in Italia che in alcune importanti città europee.

Jovanotti annuncia il suo nuovo tour

Il nuovo tour di Jovanotti comincerà al Mediolanum Forum di Assago di Milano il 12 febbraio 2018 e proseguirà per ulteriori nove date nello stesso luogo (oltre al 12 anche il 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 e 25 febbraio). Successivamente si sposterà all'Rds Stadium di Rimini, al Pala Alpitour di Torino, all'Unipol Arena di Bologna. Non potrà mancare il Palalottomatica di Roma, con i concerti in programma il 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 e 29 aprile e l'Arena di Verona (unica location esterna) nei giorni 15, 16, 18, 19, 21 e 22 maggio. Farà inoltre tappa ad Eboli, Acireale e Ancona. A sorpresa, Jovanotti uscirà anche dall'Italia con cinque destinazioni assolutamente da non perdere: a Stoccarda il 16 giugno, a Vienna il 29 giugno, a Zurigo il 21 giugno, a Bruxelles il 23 giugno e a Lugano il 30 giugno. La prevendita dei biglietti sarà disponibile a partire da oggi 27 settembre soltanto per i clienti Intesa San Paolo, che potranno beneficiare di questo vantaggio esclusivo per soli due giorni. Dalle ore 11 del 29 settembre, infatti, sarà possibile acquistare i tanto desiderati tagliandi anche su TicketOne sia via web che nei vari punti vendita. Per quanto riguarda il costo, esso dipende dalle località scelte e dal posto all'interno del palazzetto. Il costo medio si aggira comunque intorno ai 50 euro.

