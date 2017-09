Justin Bieber/ Nuove certificazioni dalla Fimi per Friends e What Do You Mean?

Justin Bieber

La carriera di Justin Bieber continua ad andare per il meglio in tutto il mondo e anche l'Italia non è immune al fascino dell'idolo indiscusso delle teenagers. A confermare come anche il Belpaese sia rimasto conquistato dalla pop star sono arrivati gli ultimi dati ufficializzati dalla Fimi. In essi 'Friends', l'ultima hit uscita lo scorso agosto, è stato certificato Disco d'Oro con 25.000 copie vendute (ricordiamo inoltre che tale singolo si mantiene anche al vertice della classifica iTunes), mentre un risultato ancor più positivo è stato raggiunto da 'What Do You Mean?', con il sesto Disco di Platino: il pezzo ha infatti conquistato anche qui da noi un risultato di tutto rispetto con ben 300.000 copie vendute. Per quanto riguarda il futuro, si attende quello che dovrebbe essere il prossimo singolo, di cui Bieber ha già pubblicato sulle sue Instagram Stories una breve traccia. Tale musica ha ottenuto pareri positivi da parte dei followers ansiosi di saperne di più.

Justin Bieber a spasso per Los Angeles con Niall Horan

L'amicizia tra Justin Bieber e Niall Horan va indietro nel tempo, come confermato dai vari scatti che ritraggono il canadese e uno dei membri degli One Direction. In passato si è lungamente parlato di una loro collaborazione, ma negli ultimi giorni tale possibilità è sembrata concreta soprattutto dopo che la coppia è stata vista insieme per le vie di Los Angeles. In tale occasione Justin e Niall si stavano recando in un pub della città, ma c'è già chi sogna anche la loro presenza nello stesso studio di registrazione. Si tratta per il momento soltanto di una voce, che sta facendo sognare i fan, ma tutto in futuro potrebbe accadere. Il cantante canadese in passato si è spesso riferito agli One Direction, apprezzando il loro percorso musicale partito dai talent show. Non ha neppure negato la sua convinzione che la band nata ad X Factor UK possa riunirsi per un nuovo album: lo stesso Bieber ha infatti precisato che i vari membri degli One Direction hanno cercato un percorso musicale da solisti, ma non hanno mai ufficialmente sciolto il gruppo che li ha resi famosi.

